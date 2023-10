Dieseltyve kørte i uindregistreret bil

Fredag 13. oktober 2023 kl: 09:18

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Tyvene stak af i en bil, men på grund af vidneudsagn kunne politiet senere standse bilen på Majbøllevej i Holeby. Der var to mænd i bilen, som ifølge politiet lugtede af dieselolie. Politiet fandt to dunke med henholdsvis 30 og 60 liter diesel i bilen.Føreren var en 46-årig mand fra Lolland, som ikke havde noget kørekort, og det viste sig også, at den bil, de kørte i, ikke var indregistreret, for den nummerplade, der sad på, hørte til en anden bil.Passageren i bilen var en 28-årig mand fra Kolding, og de blev begge anholdt og sigtet for tyveri. Føreren blev også sigtet for kørsel uden førerret og for at køre i en uindregistreret bil uden forsikring.Bilen, de kørte i, blev beslaglagt.