Franske lastbiler i den lettere ende får løftet deres ansigt

Torsdag 12. oktober 2023 kl: 13:36

Nye funktioner øger sikkerheden

Af: Redaktionen Renault Trucks' designteams har givet køretøjerne i D & D Wide-serien et ansigtsløft for at skabe en tydelig visuel forbindelse mellem de tunge køretøjer og de lette erhvervskøretøjer.På de elektriske versioner af Renault Trucks E-Tech D, D Wide & D Wide LEC skaber en fuldmalet front, inklusiv kølergitteret, en markant visuel forskel. Sidst, men ikke mindst, bærer alle køretøjerne Renault Trucks' nye logo.

Renault Trucks D og D Wide, D Wide LEC og Renault Trucks D E-Tech, der bruges til indsamling af affald, bydistribution og lettere opgaver inden for bygge og anlæg, kører ofte i tættere bebyggede områder, hvor pladsen er trang. Med henblik på at reducere chaufførernes pres og øge sikkerheden for både chaufføren, lasten og sårbare trafikanter, har Renault Trucks udstyret bilerne med nye sikkerhedsfunktioner.





Håndtag og bakspejlenes position er blevet justeret for at forbedre udsynet, hvilket gør det lettere at køre i smalle gader. Radarer og kameraer, der er monteret rundt om køretøjet, giver information i realtid og advarer føreren, hvis der er risiko for at påkøre et eller andet - en cyklist eller en fodgænger - hvilket yderligere bidrager til en sikrere og lettere kørsel.





Derudover forbedrer ​​funktioner som automatisk dæktrykskontrol, vognbaneskifteadvarsel, vognbaneassistentssystemet og hastighedsalarmer sikkerheden på vejen yderigere





Herudover er lastbilerne udstyret med nye sidespejle med bedre udsyn.





