Sydtrafik sætter fokus på trafiksikkerheden

Torsdag 12. oktober 2023 kl: 10:57

Af: Redaktionen Det gælder om at gøre sig så synlig som muligt, hvis man står og venter på bussen en mørk morgen. Selv ved gadebelysning kan man godt komme til at gemme sig i skyggerne, hvis man ikke gør noget for at stoppe bussen.















- Derfor vil vi gerne fortælle vores passagerer, at de aktivt skal gøre sig synlige, når bussen er på vej.





Det kan man blandt andet gøre med at bruge de reflekser, som uddeles i Sydtrafik’s busser fra mandag 2. oktober og så længe lager haves. De fleste har dog også et andet meget nyttigt værktøj i hånden allerede, påpeger Louise Rasmussen.





- Man kan med fordel bruge lommelygten på sin mobiltelefon til at signalere, at man vil med bussen, hvis man står og venter i mørke. Lys dog aldrig chaufføren direkte i øjnene, siger Louise Rasmussen.



Kampagnen fortsætter hen over efterårsferien og falder også sammen med årets Refleksdag, der ligger den torsdag 26. oktober.

- Det er så ærgerligt, hvis bussen kommer til at køre forbi, fordi man ikke var synlig for chaufføren, siger Louise Rasmussen, der er kommunikationskonsulent hos Sydtrafik.









Andre trafikselskaber - eksempelvis Midttrafik - har lignende kampagner, hvor der bliver delt grafis reflekser ud.



