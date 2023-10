Galvaniseret containertrailer med en aksel passer til saltspredere

Onsdag 11. oktober 2023 kl: 15:06

Af: Redaktionen Den nye containertrailer fra Kel-Berg har en 10-tons aksel med tvillingmonterede hjul og tromlebremser. Derudover er der monteret to gummifanger i bagenden på traileren, der passer til en 20 fods container.I forbindelse med præsentationen fremhæver Lastas, at de galvaniserede overflader på containertraileren beskytter optimalt mod vind og vejr, hvilket især har betyder noget, når man skal køre med saltspreder. Derudover peger Lastas på, at galvaniseringen, hvor overfladen belægges med et zinklag, som ikke kræver vedligeholdelse, også beskytter mod mekaniske belastninger.Tykkelsen af galvaniseringen er afgørende for levetiden. Under normale betingelser beskytter en galvanisering mod rust i op til 50 år, og ved større belastning varer beskyttelsen som regel længere end 25 år.Modsat chassis med maling, som lægger sig på stålets overflade, skaber galvaniseringen en slidstærk, modstandsdygtig og hårdføre overflade.