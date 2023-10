Jernbane-entreprenør tager fat med kran på fire-akslet lastbil

Onsdag 11. oktober 2023 kl: 12:05

Af: Redaktionen Aarsleff Rail A/S' nye lastbil er udstyret med VDS - Volvo Dynamic Steering - aktiv sporassistent, blindvinkelkamera og bakkamera samt ACC - intelligent fartpilot. Derudover har chaufførerne fået køleskab, mikroovn og inverter i bilen.Bilen er opbygget med en en Hiab X-Hipro E4-kran hos fra Sawo og fejeblad med hydrauliske ramper hos Bilstrup karrosseri.Aarslef Rail A/S har valgt at tegne en Volvo Guldservicekontrakt på bilen med alle reparationer, slitage og forebyggende vedligeholdelse inkluderetDen nye fire-akslede Volvo FM 500 er klargjort af Volvos opbyggerteam i Aarhus og solgt og leveret af Jacob Bøje fra Volvo Truck Center Aarhus.





