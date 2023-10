Tyv tog bussen

Onsdag 11. oktober 2023 kl: 10:43

Af: Redaktionen Politiet kunne derfor standse bussen ved Holsted Alle og anholde en 42-årig mand fra Næstved og sigte ham for tyveriet. Det viste sig, at den anholdte havde 3,4 gram heroin på sig, og derfor blev han også sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.





Han blev taget med til politistationen i Næstved, hvor han blev afhørt, inden han blev løsladt igen klokken kort før middag.



