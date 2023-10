Chauffør tippede brændende storskrald af - og brandfolk slukkede ilden

Onsdag 11. oktober 2023 kl: 10:29

Af: Redaktionen Den 57-årige chauffør hurtigt kom over forskrækkelsen, handlede resolut tog sagen i eget håndtag og tippede den brændende last af Skanderborgvej i Viby, så ilden ikke nåede at brede sig til lastbilen.





Brandvæsnet fik så slukket det brændende storskrald, mens det lå på vejen.









Østjyllands Politi oplyser, at ingen personer kom noget til, og at brandårsagen er ukendt.











