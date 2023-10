- Elektrisk lastbil har en rækkevidde på 500 kilometer

Tirsdag 10. oktober 2023 kl: 12:53

Af: Redaktionen Den nye eActros 600 viser et nyt og mere aerodynamisk førerhusdesign, der signalerer elektrisk kraft mere end aggressivitet. Lastbilen har en samlet energikapacitet på 600 kWh, som giver en rækkevidde på 500 kilometer.

Ved præsentationen på den nye rasteplads for lastbiler - Autohof Hamburg Nordheide - blev repræsenter fra Maarcedes-Benz spurgt, om designet vil smitte af på eksisterende dieselmodeller, og svaret var - Stay tuned - vær forberedt. Og svaret var det samme på et spørgsmål, om hvorfor Mercedes-Benz ikke have udnyttet de nye EU-regler, der åbner for længere førerhuse.