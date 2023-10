Kontrol afslørede uregelmæssigheder med chaufførers hvil

Tirsdag 10. oktober 2023 kl: 08:01

Af: Redaktionen Reglerne skal sikre, at chaufførerne på en uge har minimum 45 timers hvile under ordnede forhold - og det er ikke at overnatte i lastbilernes førerhuse. Politiets indsats havde dermed til formål at kontrollere, om chaufførerne i strid med reglerne holdt deres ugehvil i lastbilerne.Fire-fem chauffører forsøgte at snige væk fra stedet, da politiet dukkede op, men patruljerne fra Københavns Vestegn sørgede for at holde alle samlet, indtil alles kontrolpapirer var kontrolleret.I alt 14 chauffører og deres lastbiler blev kontrolleret, og politiet undersøgte også, om der var betalt vejafgift og foretog almindelig kontrol af chaufførernes køre- og hviletider.Tre chauffører var ikke blevet indkvarteret efter reglerne, men havde i stedet overnattet i mindst 45 timer i køretøjerne. I de tre sager står vognmanden som udgangspunkt til bøde på 20.000 kroner og chaufføren til en bøde på 10.000 kroner.Andre fik travlt med at forlade stedet, og nøjedes således med et såkaldt reduceret ugehvil.Reglerne for ugehvil er indført i EU for blandt andet at sikre lastbilechauffører bedre arbejdsforhold og forebygge socialdumping.