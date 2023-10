Kloakmanden ruller ud med nye slamsugere

Tirsdag 10. oktober 2023 kl: 09:01

Af: Redaktionen Chaufførerne Hans, Oliver, Kasper sammen med ejer af Kloakmanden, Rune Rasmussen.

Leverancen omfatter tre-akslet Volvo FM420 6x2 med Globetrotter førerhus, en Volvo FM330 4x2 med dagførerhus samt en Volvo FL280 4x2 med dagførerhus.









Opbygningen af bilerne er sket hos Bucher Municipal. To af bilerne er opbygget med et Bucher FlexLine C60-anlæg, mens den tredie er opbygget med et Bucher FlexLine C90-anlæg.









De tre lastbiler er leveret med Volvo Guldservicekontrakt, som sikrer maksimal driftstid og omfatter alle reparationer og forebyggende vedligeholdelse.









Kim Jørgensen, salgskonsulent i Volvo Truck Center Karlslunde har stået for salg og levering af de fine biler.









Kloakmanden skal bruge de tre nye biler til slamsugningsopgaver på Sjælland.













