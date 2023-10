Politiet har ekstra fokus på uopmærksomme trafikanter

Mandag 9. oktober 2023 kl: 10:42

Af: Redaktionen - Mange trafikanter falder for fristelsen til at lave andre ting, når de bevæger sig rundt i trafikken, og et øjebliks uopmærksomhed kan være nok til at uheldet er ude. For at forebygge disse ulykker sætter politiet ind med kontrol i den kommende uge, siger Christian Berthelsen, fra Rigspolitiets Koncernkommunikation.En af de hyppigste årsager til distraktion er brug af håndholdt mobiltelefon, hvor sms’er eller sociale medier spiller en stor rolle. Betjening af GPS eller autoradio under kørslen fjerner også opmærksomheden fra vejen.Derudover fremhæver politiet, at det er direkte forbundet med fare at kigge væk fra vejen, da man ikke når at opdage, når faren opstår. Bare det at have tankerne et andet sted end i trafikken er også en form for distraktion, da det også kan nedsætte reaktionstiden, og dermed gøre en farlig situation endnu farligere. - Selv få sekunders uopmærksomhed kan betyde, at man overser en anden trafikant eller kommer til at trække over i modsatte vognbane og rammer en modkørende. Uopmærksomhed er risikabelt for alle trafikanter, og derfor er det vigtigt at alle, som bevæger sig rundt i trafikken, også holder fokus på trafikken og ikke foretager sig noget, der kan aflede opmærksomheden, understreger Christian Berthelsen.Godt 100 mennesker dør årligt i ulykker med manglende opmærksomhedTal fra Vejdirektoratet viser, at i 60 procent af alle dødsulykker i trafikken er uopmærksomhed og/eller manglende/utilstrækkelig orientering en medvirkende faktor. De sidste fem år har 505 mennesker mistet livet i ulykker, hvor uopmærksomhed eller manglende/utilstrækkelig orientering indgår, hvilket svarer til, at der hver fjerde dag dør en person i trafikken på grund af uopmærksomhed eller manglende/utilstrækkelig orientering. Ulykker, hvor to køretøjer rammer hinanden frontalt, er uden sammenligning den hyppigste ulykkestype inden for ulykker relateret til uopmærksomhed.

Uopmærksomhed retter sig ikke kun mod bilister

Det er ikke kun bilister, som er uopmærksomme i trafikken. Uopmærksomhed findes blandt alle færdsels-arter, hvor blandt andet cyklister og gående også har fokus andre steder end i trafikken. Som cyklist skal alle ens sanser være aktiveret, når man bevæger sig rundt i trafikken således, at man kan reagerer på uforudsete hændelser, der pludselig opstår.





Politiet peger på, at mange cykelulykker sker, fordi cyklisten har været uopmærksom på grund af fokus på mobiltelefonen, høj musik i ørerne, kører i egne tanker, er træt eller bare har travlt.





Hvis man er uopmærksom i trafikken, når man kører på cykel, kan man nemt komme til at slingre, glemme at give tegn, overse andre trafikanter, køre over for rødt og lignende, hvilket potentielt kan være årsag til uheld.







Gode råd fra politiet til at undgå uopmærksomhed:

Forbered turen og tag afsted i god tid

Undlad at have adgang til mobiltelefon eller tilslut den bilens anlæg eller brug headset

Lad telefonen blive i lommen og ring eventuelt af inden, du kører - også hvis du er på cykel

Hold ind til siden på et egnet sted, hvis du skal foretage dig noget, som fjerner din opmærksomhed

Få eventuelt din passager i bilen til at indstille GPS og finde god musik til turen eller række dig dine solbriller

Brug aldrig store hovedtelefoner, som dækker ørerne. Dette gælder både, når du er i bil, gående eller på cykel

Hvis du ikke kan undvære musik i ørerne, når du cykler, så brug kun én ørebøf og skru ned for lyden. Således har du stadig et øre frit

Hvis du skal bruge din telefon til rutevejledning, når du er på cykel, så montér den, således den sidder fast på cyklen, så du kan overskue skærmen og trafikken

Følg med i trafikken. Kig på trafikken også selvom du bliver talt til af en medpassager i bilen



