Færgerederi indstiller direkte rute over Østersøen

Mandag 9. oktober 2023 kl: 08:01

Af: Redaktionen Stena Line oplyser, at færgerne vil sejle frem til 20. oktober, da begge fartøjer, som besejler ruten, skal chartres ud eller bruges andre steder hos Stena Line.Stena begyndte at sejler på ruten i foråret 2022, da rederiet vurderede, at der var efterspørgsel efter en sådan rute blandt kunderne. Men godsmængderne er faldet, og grundlaget for den direkte rute bliver også forringet af, at den finske regering har undtaget færger, der sejler via Åland, for EU's udslipshandelssystem, ETS fra 1. januar 2024.