Østeuropæiske chauffører har fået garantier og slutter deres strejke på tysk rasteplads

Fredag 6. oktober 2023 kl: 15:16

"Sie haben in einer äußerst bedrohlichen und zugespitzten Situation verantwortungsbewusst und solidarisch gehandelt und allen Kriminalisierungsversuchen durch Mazur getrotzt. Dabei haben die Fahrer eine breite Solidarität und eine große Unterstützung vor allem durch gewerkschaftliche und kirchliche Akteure erfahren. Dies gilt insbesondere für das Beratungsnetzwerk Faire Mobilität, die Stiftung RTDD, die katholische Betriebsseelsorge des Bistums Mainz und die Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB) sowie für die umliegenden Kommunen, alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer und die unzähligen Lkw-fahrenden Kollegen, die täglich ihre Solidarität mit dem Kampf der Kollegen auf dem Parkplatz demonstriert haben. Die breite Unterstützung ist auch Ausdruck davon, wie essenziell die Arbeit von Berufskraftfahrenden für das Funktionieren dieser Gesellschaft ist und wie katastrophal und schockierend gleichzeitig deren Arbeitsbedingungen sind".

Af: Redaktionen Den faglige organisation DGB-Bezirk Hessen-Thüringen oplyser, at chaufførerne med deres forhandler fra ETF, hollænderen Edwin Atema, har indgået en aftale om, at chaufførerne ophæver deres strejke mod, at det polske transportfirma betaler chaufførerne for deres arbejde og trækker sit sagsanlæg mod chaufførerne tilbage.Samtidig fremhæver DGB-Bezirk Hessen-Thüringen, at for de aktionereden chauffører markerer aftalen afslutningen på en modig, lang og desperat kamp, ​​som endnu en gang har sat fokus på arbejdsforholdene for chauffører på Europas veje.Chaufførerne handlede ifølge DGB-Bezirk Hessen-Thüringen "...ansvarligt og solidarisk i en yderst truende og eskalerende situation og trodsede alle forsøg på kriminalisering fra Mazurs side. Chaufførerne har samtidig oplevet en bred solidaritet og stor opbakning fra fagforenings- og kirkelige organisationer. Det gælder i særdeleshed DGB's Beratungsnetzwerk Faire Mobilität, RTDD-fonden (Road Transport Due Diligence), omsorg fra den katolske kirke i bispedømmet Mainz og den katolske arbejderbevægelse (KAB), samt de omkringliggende kommune, alle frivillige og de utallige chaufførkolleger, der dagligt har vist solidaritet og støtte til chaufførernes kamp. Den brede opbakning er også et udtryk for, hvor væsentligt de professionelle chaufførers arbejde er for samfundets funktioner, og hvor katastrofale og chokerende deres arbejdsforhold samtidig er".Oversat fra tysk:DGB-Bezirk Hessen-Thüringen peger videre på, at den aktuelle løsning mellem de 80 chauffører og det polske transportfirma på ingen måde løser forholdene for chauffører i international vejtransport. Ifølge DGB-Bezirk Hessen-Thüringen kan det kun lade sig gøre at forhindre en fortsat udnyttelse af lastbilchauffører, hvis myndighederne konsekvent overvåger, at gældende regler bliver overholdt. Derudover peger DGB-Bezirk Hessen-Thüringen på, at transportkøberne skal opfylde deres ansvar og sikre gode arbejdsforhold for lastbilchauffører.Afslutningsvise mener DGB-Bezirk Hessen-Thüringen, at kriminelle transportvirksomheder, som dem, der eksempelvis drives af den polske Mazur-familie, skal have deres tilladelser inddraget af de ansvarlige europæiske myndigheder. DGB-Bezirk Hessen-Thüringen peger i den sammenhæng på, at de polske myndigheder også er ansvarlige for at sætte en stopper for sådanne virksomheder.