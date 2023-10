Rederiorganisation fremhæver grønt fokus i Stats­mi­ni­ste­rens åbningstale

Fredag 6. oktober 2023 kl: 12:46

"Vi svigter ikke kun vores ansvar for at accelerere den grønne omstilling, men vi taber også den internationale konkurrence om, hvor fremtidens grønne virksomheder etablerer sig, hvis ikke Danmark og Europa speeder op”.

Af: Redaktionen Stats­mi­ni­ste­ren sagde blandt andet:Hos Danske Rederier er man helt enig i den vurdering.- Vi skal have gjort visioner til virkelighed, og derfor skal god­ken­del­ses­pro­ces­ser og procedurer strømlines, så det ikke er det, der bliver en stopklods for vores grønne omstilling herhjemme. Og derfor er jeg glad for at høre, at stats­mi­ni­ste­ren er på bolden Det kan kun gå for langsomt med at få sat turbo på udbygningen af den vedvarende energi, siger Anne H. Steffensen, der er adminitrerende direktør i Danske Rederier, i en kommentar til statsministerens åbningstale.Mette Frederiksen nævnte blandt andet, hvordan hos Odense Havn regner med, at det vil tage op til 10 år at få en nødvendig udvidelse af havnen på plads. En udvidelse, der er nødvendig for, at havnen kan håndtere de kæmpe havvind­møl­le­kom­po­nen­ter, som skal bygges på havnen og sendes med skib ud på havet.Otte år til at få lavet de nødvendige undersøgelser, ansøgninger og godkendelser mm. Og to år til selve den fysiske udvidelse.- Jeg synes, det er et supergodt og illustrativt eksempel med udvidelsen af Odense Havn. Det kan ikke være rimeligt, at det det skal tage så lang tid at få lov at udvide et havneareal, som er en forudsætning for, at vi her i Danmark kan håndtere de kæmpe vindmølletårne, som bogstaveligt talt er en bærende del af vores grønne omstilling. Vi skal have mindre snak og mere handling. Ellers når vi ikke vores ambitiøse men nødvendige mål, siger Anne H. Steffensen.Ved åbningen af Folketinget udgiver den siddende regeringen sit lovprogram for det kommende folketingsår. Her noterer Danske Rederier sig med tilfredshed, at der både er fokus på CO2-transport, beskyttelse af havmiljøet ved Grønland og alternative drivmidler til transport.