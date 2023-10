Danmarks største ladestation til tung transport er åbnet i Hirtshals

Fredag 6. oktober 2023 kl: 12:37

Administrerende direktør Anders Krag ved åbningstale af Danmarks største ladestation ved Hirtshals Transport Center. (Foto: E.ON Drive Infrastructure Denmark)

Fakta om Danmarks største ladestation til tung transport:

Åbnet onsdag 4. oktober

Placering: Hirtshals Transport Center på Dalsagervej i Hirtshals

Tre lynladere på 400 kW kan servicere fem el-lastbiler eller seks biler/varevogne ad gangen

Ladestanderne kan skaleres op til 1 MW, når teknologien er klar

Om E.ON:

E.ON Drive Infrastructure (EDRI) er en paneuropæisk operatør af ladestationer, som ejes af E.ON-koncernen.

E.ON Drive Infrastructure understøtter alle former for opladning til tung transport; både offentlige ladestandere og privatejede ved depoter, terminaler og virksomheder

EDRI beskæftiger i øjeblikket 100 personer og driver over 4.000 offentlige ladepunkter i 10 europæiske lande: Sverige, Danmark, Tyskland, Polen, Storbritannien, Tjekkiet, Norge, Italien, Ungarn og Rumænien

Sammen med lokale partnere vil EDRI udvide sit netværk ved at installere 1.000 ekstra lynladere om året

Af: Redaktionen (Foto: E.ON Drive Infrastructure Denmark)Lastbiler, varevogne og busser skal hurtigst muligt køre med på den elektriske bølge, hvis Danmark skal nå sine klimamålsætninger. Sådan lød det klare budskab fra deltagerne i åbningen af Danmarks største ladestation til tung transport i Hirtshals onsdag. Åbningen markerede dermed et vigtigt skridt i transportsektorens grønne omstilling.Blandt dagens talere var blandt andet Rasmus Prehn (S), formand for Transportudvalget, Søren Smalbro, borgmester i Hjørring Kommune (V), Lotte Vang, chef for grøn omstilling i Hjørring Kommune og Anders Krag, administrerende direktør i E.ON Drive Infrastructure Denmark.E.ON Drive Infrastructure Denmark er den operatør, som har stået for etableringen af den kraftfulde ladestation.- Den tunge trafik er en af de helt store udledere af CO2. Hvis vi skal nå i mål med vores klimaambitioner, er det svært overvurdere betydningen af at få både vare- og bustransport over på grøn strøm. I det lys er åbningen af Danmarks største ladestation til tung trafik lidt af en milepæl, sagde Anders Krag.En fjerdedel af Europas samlede CO2-udledning kommer fra transporten, og ifølge Det Europæiske Miljøagentur kommer 72 procent af den udledning fra vejtransporten. Tunge køretøjer og lette varevogne står for over en tredjedel af de 72 procent.- Både de helt tunge køretøjer og lettere varevogne sætter markante aftryk, så vi skal have bredden med, før det rigtig batter noget. Det er både teknisk og praktisk en svær udfordring, men med åbningen af det nye store anlæg har vi vist, at det kan lade sig gøre at stille infrastrukturen til rådighed, så jeg er optimistisk, lød det fra Anders Krag.Den vurdering var Rasmus Prehn enig i.- I kan roligt være stolte af, at I igen viser vejen i forhold til infrastruktur og en grøn omstilling, for det er branche, der rigtig gerne vil det her, og nu viser I også, at der er mulighed for at få ladet sin lastbil og sin bus op, sagde Rasmus Prehn og tilføjede:- Kæmpe stort tillykke til Hirtshals Transport Center, Hjørring Kommune og E.ON Drive - tillykke med, at det nu igen er Hirtshals og Hjørring Kommune der bliver førende på den grønne omstilling ved at sætte strøm til netop den grønne omstilling. Det er et vigtigt signal til vore naboer, da vi ser Hirtshals som et brohoved mellem Nordatlanten og resten af Europa, sagde Rasmus Prehn.Lotte Vang var enig med Rasmus Prehn og nævnte, at det var vigtigt for Hjørring Kommune at have stærke partnere i den grønne omstilling.- Vi er ambitiøse i Hjørring Kommune, og det kan vi kun være, fordi vi har gode, stærke partnerskaber, ellers ville vi ikke turde at sætte så seriøse mål for den grønne omstilling, sagde Lotte Vang og fortsatte:- Tak til E.ON fordi I også er med til at gå foran på de her ting, være med på vores grønne klimamål for Hjørring Kommune. Det hurtige sprint, tror jeg, har været rigtig vigtigt for at vi har kunnet lykkes med det som, er sket i kommunen.Danmarks hidtil største ladestation til tung transport er opstillet ved Hirtshals Transportscenter. Men det er ikke kun ved omfartsveje, at E.ON Drive Infrastructure forbereder sig til el-lastbilerne. Tung transport stiller særlige krav, fordi opladningen skal passe ind i det køremønster og funktion, som lastbilen eller varebilen har. Derfor arbejder E.ON Drive Infrastructure på aftaler og samarbejder med transportfirmaer, lastbilproducenter, fragtfirmaer, lagerhuse og andre steder, hvor lastbiler kan lade op, mens de bliver læsset, eller mens chaufføren holder hviletid.

Formanden for Folketingets Transportudvalg Rasmus Prehn og chef for grøn omstilling i Hjørring Kommune Lotte Vang var med til at sætte stikket i til Danmarks største ladestation til opladning af lastbiler, busser og varevogne i Hirtshals. (Foto: E.ON Drive Infrastructure Denmark)





