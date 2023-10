Norsk lavprisflyselskab kom op over to millioner passagerer i september

Fredag 6. oktober 2023 kl: 12:18

Af: Redaktionen - September blev endnu en god måned for Norwegian. Vi havde over to millioner passagerer, og den operationelle drift ligger i den europæiske top. Regulariteten er den stærkeste i 18 måneder, og vi gennemfører knap 100 procent af alle planlagte flyvninger samtidig med, at punktligheden forbedrer sig. Solid og effektiv drift skaber forudsigelighed for alle kunder, som vælger at flyve med os, siger Geir Karlsen, der er koncernchef i Norwegian.









