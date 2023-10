Alle skal kunne møde trygt på arbejde om bord

REDERIORGANISATION EFTER UNDERSØGELSE AF CHIKANE OG MOBNING PÅ DANSKE SKIBE:

Fredag 6. oktober 2023 kl: 11:40

Fakta om rederierne arbejder for at gøre op med mobning og chikane:



86 procent af rederierne har en skriftlig politik vedrørende sexuel chikane

80 procent har gennemført undersøgelser af, om der har fundet mobning og chikane sted på arbejdspladsen

80 procent har sikret klare procedurer for rapportering af chikane og mobning, ligesom 80% har sikret, at man kan indberette anonymt

Fra Danske Rederiers rundspørge blandt 30 rederier, der tilsammen har ansat 73 procent af de søfarende på danskflagede skibe.

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Er­hvervs­mi­ni­ste­ri­et har publiceret rapporten ”Chikane og mobning i handelsflåden”, som blev sat i gang i sommeren 2022 efter flere historier om chikane og mobning på danskflagede skibe.Rapporten har får rederiorganisationen Danske Rederier ti lat slå fast, at "alle skal uanset køn, nationalitet eller seksualitet kunne gå trygt på arbejde om bord på et dansk-flaget skib uden at frygte for at blive mobbet eller chikaneret".For selvom mere end halvdelen af respondenterne i rundspørgen siger, at de over det seneste år har bemærket en positiv forandring i arbejdsmiljøet om bord, viser undersøgelsen også, at der er problemer med mobning og chikane på danskflagede skibe.- Der skal ikke herske tvivl om, at vi i Danske Rederier tager kraftigt afstand fra enhver form for chikane og mobning om bord på vores skibe. Vi vil ganske enkelt under ingen omstændigheder tolerere den form for opførsel, og derfor er jeg ked af at læse rapportens konklusioner, siger Anne W. Trolle, der er direktør for arbejdsmarked, rekruttering og uddannelse i Danske Rederier.Derfor er Danske Rederier glad for, at er­hvervs­mi­ni­ste­ren har taget initiativ til at indkalde erhvervets parter og ser frem til at diskutere, hvordan arbejdet med at forhindre chikane og mobning kan forstærkes.Danske Rederier har desuden allerede aftalt med overenskomst­par­ter­ne at nedsætte en fælles arbejdsgruppe.- Vi ved godt fra tidligere undersøgelser, at der er udfordringer om bord på nogle af vores skibe. Derfor har vi arbejdet hårdt for at ændre kulturen til søs og skabe inkluderende miljøer for alle. Men undersøgelsen viser jo med al tydelighed, at vi ikke er i mål endnu, så vi fortsætter ufortrødent og vil blive ved med at sætte hårdt ind overfor den slags opførsel, siger Anne W. Trolle.Ved overenskomst­for­ny­el­ser­ne i foråret fik Danske Rederier skrevet ind i alle overenskomster, at det er parternes fælles ansvar at sikre ”at deres skib er fri for chikane og forulempelser”, og at man kan blive fyret, hvis man udøver chikane eller ikke medvirker til at stoppe det.- Vi vil blive ved med at insistere på, at alle skal kunne gå trygt på arbejde uden at risikere at blive udsat for mobning eller chikane. Derfor skal vi have skabt en ”speak-up-kultur”, hvor vi får de her ting frem i lyset, siger Anne W. Trolle.Danske Rederier har som led i arbejdet med at gøre arbejdsmiljøet om bord på skibene bedre for nylig spurgt rederierne med skibe på dansk flag, hvad de gør for at forhindre chikane og mobning. Her viser svarene, at det er en opgave, som er rykket op øverst på dagsordenen.97 procent af rederierne har i dag større fokus på mobning og sexuel chikane i deres virksomhed end for fem år siden, og 84 procent af rederierne har lavet konkrete tiltag for at sikre chikane-fri miljøer- Når jeg taler med vores topchefer, er det tydeligt, at de er optaget af den her udfordring og gør alt, hvad de kan for at komme problemet til livs. Men selvom der sker enormt meget i skibsfarten på området, og selvom der er et meget større fokus på mobning og chikane, end der var tidligere, så må vi erkende, at det tager tid at komme problemerne til livs, siger Anne W. Trolle.Passus indsat i alle de overenskomster, der blev fornyet i foråret 2023:”Det er parternes fælles målsætning, at ingen søfarende under eller som følge af sin tjeneste om bord forulempes eller udsættes for nogen form for chikane eller krænkende adfærd. Alle parter bærer et ansvar for og skal medvirke til at sikre, at deres skib er fri for chikane og forulempelser. Manglende aktiv medvirken hertil vil ligesom udøvet chikane kunne sanktioneres an­sæt­tel­ses­ret­ligt".