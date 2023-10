Ny ekstern undersøgelse viser alvorligt omfang af chikane og mobning på danske skibe

Fredag 6. oktober 2023 kl: 11:41

Af: Redaktionen Baggrunden for at gennemføre undersøgelsen var, at erhvervsministeren efter flere historier om chikane og mobning på danskflagede skibe i sommeren 2022 bad Søfartsstyrelsen om at klarlægge problemerne.Nu er undersøgelsen færdig, og den viser, at der er store udfordringer med chikane og mobning i branchen - eksempelvis rapporterer ca. 17 procent respondenterne, at de har oplevet mobning på deres arbejdsplads, imens ca. 11 procent har været udsat for chikane.Det sker ifølge undersøgelsen især ombord på fragtskibe, som sejler langfart, ligesom det i høj grad er unge søfarende og søfarende med kort erfaring til søs, der udsættes for chikane og mobning.Samtidig viser undersøgelsen, at udfordringerne med mobning og chikane ikke kun handler om køn, men også relaterer sig til blandt andet race og kulturel baggrund.- Det her er fuldstændig uacceptabelt, og jeg er ærlig talt overrasket over omfanget. Rapporten antyder endda, at der på trods af undersøgelsen stadig kan være et mørketal, siger erhvervsminister Morten Bødskov (S) og fortsætter:- Det her er et problem, som branchen er nødt til at sætte ind over for med det samme. Der skal simpelthen gøres mere, for det kan ikke passe, at man som søfarende skal frygte chikane og mobning - hverken på baggrund af ens køn eller etnicitet. Jeg har derfor bedt Søfartsstyrelsen om at gå i dialog med erhvervets parter for at finde de tiltag, der både på kort og længere sigt kan sikre et trygt arbejdsmiljø. Og derefter er vi i regeringen også meget åbne over for at kigge på initiativerne sammen.Søfartsstyrelsen skal sammen med erhvervslivet levere et bud på løsninger inden nytår 2023/2024.