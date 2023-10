40 år gammelt transportfirma i Hvidovre er købt af tysk selskab

Fredag 6. oktober 2023 kl: 10:27

Af: Redaktionen Rhenus Group peger på, at købet af Modul Transport A/S, der ud over hovedsædet i Hvidovre også har en afdeling i Vejle, supplerer opkøbet af DKI Logistics A/S sidste år, så Rhenus Group kan tilbyde logistikløsninger på tværs af alle transportformer.

Modul Transport A/S, der blev etableret i 1983 tilbyder en bred vifte af transportløsninger med speciale i europæisk stykgodstransport med lastbiler og luft- og søfragt. Rhenus Group har overtaget Modul Transport A/S og Modul Air Cargo A/S med virkning fra 30. august i år.





Rhenus Group's ekspansion i Danmark sidste år med opkøbet af lagerspecialisten DKI, opkøbet i februar af MTS Malmö Transport & Spedition AB i Sverige, og seneste overtagelsen af Modul Transport i Hvidovre betyder, at Rhenus kan tilbyde sine kunder en komplet løsning langs hele forsyningskæden i hele Skandinavien.









Om Rhenus Group:

Rhenus Group er en global logistik-virksomhed med en årlig omsætning på omkring syv milliarder euro

Rhenus Group har 37.500 ansatte, som udvikler og arbejder med den samlede forsyningskæde

Rhenus Group har hovedkvarter i Holzwickede, der er en forstad til Dortmund

Rhenus Group har rødder tilbage til 1912

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.