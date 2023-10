Elektrisk varebil med en rækkevidde på op til 282 kilometer er klar til levering

Fredag 6. oktober 2023 kl: 09:55

Af: Redaktionen - Vi har store forventninger til den nye eCitan, som er den tredje variant i vores elektriske modelfamilie. Indtil nu har den traditionelle Citan været en vigtig og yderst populær model, som opnåede at blive den næstmest solgte varebil i small-segmentet i Danmark sidste år, siger salgschef hos Mercedes-Benz Vans Danmark, Louise Klink Raaschou, og fortsætter:- Vi har siden præsentationen af eCitan tidligere i år oplevet stor interesse for den elektriske variant, hvilket falder godt i tråd med vores overordnede mål om at være ’leading in electric’. Nu står den nye eCitan endelig på lager og er dermed klar til levering hos vores forhandlere i hele Danmark.Den nye eCitan kommer som standard med infotainmentsystemet MBUX, som også kendes fra Mercedes-Benz personbiler, 7-tommer touchskærm, to-zonet klimaanlæg, multifunktionslæderrat, højdejusterbart førersæde med varme og lændestøtte, lys- og regnsensor samt parkeringssensorer bag.





Standard er også muligheden for at forklimatisere kabinen via Mercedes me app'en og således starte køreturen med at stige ind i en afkølet kabine om sommeren - og en opvarmet om vinteren.





Mercedes-Benz fremhæver derudover, at eCitan som standard leveres med dobbelt passagersæde, en praktisk og beskyttende bund af kunststof i varerummet, skydedør i højre side samt to bagdøre, som kan åbnes med op til 180 grader for ekstra nem af- og pålæsning. Den nye eCitan er desuden forberedt til anhængertræk, som kan bestilles som ekstraudstyr.







Alle varianter af den nye eCitan er udstyret med et 45 kWh stort batteri, som giver en rækkevidde på op til 282 kilometer og kan oplades med op til 22 kilowatt (AC) fra en normal ladestander. Det gør det muligt at foretage en fuldt opladning af batteriet (0-100 procent) på omkring to og en halv time. Ombord er også en DC-lader, som tillader at oplade med op til 75 kilowatt fra en hurtiglader - i dette tilfælde kan batteriet oplades fra 10 til 80 procent på ned til 38 minutter.





Den nye eCitan kommer i to forskellige størrelser og med en grundpris på 266.660 kroner eksklusiv moms og levering for udgaven med lang akselafstand (A2), mens eCitan med ekstra lang akselafstand (A3) starter ved 275.313 eksklusiv moms og levering. Begge versioner kan desuden leases over 48 måneder for henholdsvis 2.595 kroner og 2.645 kroner om måneden eksklusiv moms med 35.000 kroner i udbetaling (eksklusiv moms) og et årligt kørselsforbrug på 15.000 kilometer.







