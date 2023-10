Tunge køretøjer kørte ind i kontrol ved Storebælt

Torsdag 5. oktober 2023 kl: 11:01

Af: Redaktionen Tungvognskontrollen blev udført i samarbejde med Færdselsstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Veterinærmyndighederne, Arbejdstilsynet og Militærpolitiet, ligesom politipersonale fra Tungvognscenter Syd og Tungvognscenter Nord deltog i indsatsen.95 tunge køretøjer, hvoraf de 34 var udenlandske - blev standset og kontrolleret. I 17 tilfælde blev der optaget rapport - i 4 af tilfældene var der tale om udenlandske køretøjer.Sagerne omhandlede overtrædelse af reglerne om transport af farligt gods, manglende installation af takograf, overtrædelse af køre-/hviletidsbestemmelserne, fejl og mangler med synsindkaldelse til følge, overtrædelse af særtransport- eller registreringsbekendtgørelsen, overlæs og reglerne om buskørsel.En udenlandsk hestetransport med en enkelt hest i køretøjet fik et kørselsforbud, da føreren inden for de seneste 24 timer ikke havde holdt sit daglige og lovpligtige hvil på ni timer. Ud fra diagramarkene kunne politiet notere samlet set omtrent 20 timers kørsel på begge sider af et afholdt hvil på to timer til trods for, at den højeste daglige køretid højst må være 10 timer.Sagen forventes afgjort med en bøde samt påstand om en betinget frakendelse af førerretten.Som yderligere eksempler nævner politiet et køretøj, som skal undersøges nærmere på grund af mistanke om installation af flere hastighedsbegrænsere, ligesom en lastbil blev afsløret i at have et ”spjæld” installeret, hvilket anses som manipulation af det forureningsbegrænsende udstyr.De øvrige sager forventes afgjort med takstmæssige bøder.- Både antallet af kontrollerede køretøjer og antallet af sager blev det forventelige efter onsdagens multikontrol, hvor fokus var på tunge køretøjer og sikkerheden ved brugen af dem i trafikken, siger politikommissær Henrik Haensel fra Tungvognscenter Øst og fortsætter:- Typen af sager var også det forventelige, når flere myndigheder arbejder sammen om kontrollen af de tunge køretøjer på det danske vejnet, slutter politikommissæren.Militærpolitiet foretog samme sted kontrol af forsvarets køretøjer med assistance fra personale fra politiets tungvognscentre. I alt 73 militære køretøjer blev kontrolleret, hvilket blandt andet resulterede i 10 synsindkaldelser.