Vi blaffede ud i regnvejr - og DAF'ede hjem med et smil

Onsdag 4. oktober 2023 kl: 13:57

Tilbagelagt strækning: 152,4 kilometer

Samlet brændstofforbrug: 48,546 liter

Brændstofforbrug: 31,85 liter/100 kilometer

Brændstofforbrug: 3,14 kilometer/liter

Gennemsnitshastighed: 65,9 km/t

Af: Redaktionen Her og nu - hvor der er 5 minutter til dagens deadline - bliver det til denne korte opsummering.Og ruten gik fra DAF i det nordlige Kolding via Motorvej E45 til Vejle, hvor vi drejede fra mod Herning og efter nogle kilometer nord på ved Lindved for at tage vejen over Østbirk til Skanderborg. Efter lidt mere kørsel på Motorvej E45 tog vi smutvejen fra Skanderborg N over Hadsten til Randers for derefter at vende vogntoget på 40 ton totalvægt og køre sydover til Aarhus.Så er en gennemsnitshastighed på 65,9 km/t og et brændstofforbrug på 3,14 km/liter vist ganske pænt.







Vi når også lige at få med, at DAF XG+'en også roste chaufføren, når kan kørte brændstoføkonomisk. Systemet viste som udgangspunkt 70 procent af det mulige - alt over var godt - under var knap så godt.





Da vi på testturen kom til Aarhus var tallene 78 procent for fremsynethed, 80 procent for at bruge bremserne fornuftigt og 77 procent for at bruge speederen med omtanke.





Vi er i gang med at skrive mere om testturen, som vi lægger op her på transportnyhederne.dk.









Nogle kan måske huske - eller har fået fortalt, at chauffører, der kørte DAF i forrige århundrede ind i mellem blev mødt af andre chauffører med et DAF ud - blaf hjem. Måske et udtryk for misundelse. Jeg husker selv, da Peter fra Doktor Hook i Rødding præsenterede sine nye bil - en DAF 3600 tror jeg, som han havde fået som erstatning for en Scania. Hold op, hvor var der meget plads i det høje førerhus sammenlignet med det, han kom fra - og det, mange af os andre kørte og boede i.





Og hvad med MAN - Meine arme Nerven? Måske fordi gearkassen var usynkroniseret, så nogle havde svært ved at skifte gear? Eller hvad med Scania - en Södertälje-vibrator - måske fordi gearstangen var direkte forbundet med gearkassen og derfor vibrerede - eller bare fordi lastbiler dengang generelt vibrerede langt mere, end det er tilfældet i dag.









