Midt- og Vestsjællands Politi har givet 19 heltemodige borgere en dusør

Onsdag 4. oktober 2023 kl: 10:48

Af: Redaktionen Midt- og Vestsjællands Politi beskriver den 52-årig lastbilchaufførs handling således:Onsdag 23. august kørte en 52-årig mand ad Østre Ringvej i Roskilde i sin lastbil. Han bemærkede en modkørende lastbil, og da de var cirka 25 meter fra hinanden, faldt en tons tung grab ned på vognbanen foran ham. Kranarmen på den modkørende lastbil og grabben blev trukket henover asfalten over 20 meter, og grabben endte med at løsrive sig og lande på cykelstien alt imens hydraulikolie flød ud over vejbanen. Den 52-årige lastbilchauffør overvejede et kort overblik at undvige til højre, men da han i bakspejlet så en personbil bag sig, vurderede han hurtigt, at det var bedre, at hans lastbil blev ramt af kranarmen end personbilen. Han bremsede derfor hårdt op, og hvorefter kranarmen ramte hans lastbil og ikke personbilen.Midt- og Vestsjællands Politi fremhæver, at den 52-årige blev tildelt dusørøren for sin uselviske handling og kæmpe overskud ved at læse den farlige situation og forhindre, at personbilen blev ramt.