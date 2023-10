International rederikoncern vælger Malmö i ny containerfeederrute

Onsdag 4. oktober 2023 kl: 09:38

Af: Redaktionen Containerskibet Anna G, der vil anløbe Malmö på ugentlig basis, har udgangspunkt i Hamburg og sejler derefter til Malmö, Åhus og Södertälje og derefter tilbage til Hamburg.Hos Copenhagen Malmö Port, fremhæver man, at det styrker CMP's position som logistisk knudepunkt, at X-Press Feeders har valgt Malmö som permanent destination på deres Germany Sweden Express (GSX). Derudover peger man hos CMP på, at det også udvider muligheder for at virksomheder i regionen kan importere og eksportere gods til og fra Sverige via søvejen.- X-Press Feeders er altid åbne for nye forretningsmuligheder, og vores smidige, uafhængige struktur gør, at vi kan reagere hurtigt på markedets efterspørgsel. Da vi blev kontaktet angående anløbet i Malmö, blev beslutningen truffet hurtigt. Servicen, som er åben for alle linjer og NVOCC* med såkaldte shippers' own containers, tilbyder en hurtig og pålidelig løsning til Malmö og Skåne, siger Sven Siemsen, der er Senior Manager Marketing Europe hos X-Press Feeders i Hamburg.Hos CMP ser man frem til at samarbejde med X-Press Feeders, som også skaber nye muligheder for andre kunder og samarbejdspartnere.- Malmö ligger strategisk godt for transport til og fra Europa, men også som et regionalt knudepunkt med korte landtransporter. Hos os kan vi tilbyde dedikerede intermodale løsninger med store arealer til omlæsning til tog og vejnet. Det giver plads til både effektiv håndtering og fleksible løsninger, siger Ann-Charlotte Halldén Åkeson, der er Sales Director hos Copenhagen Malmö Port.