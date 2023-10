Dagens testbil må matche chaufførernes foretrukne

Tirsdag 3. oktober 2023 kl: 09:45

Klart den bedste på komfort

Af: Redaktionen I European Truck Challenge, som gennemføres én gang om året, sammenlignes lastbiler fra førende europæiske lastbilproducenter indgående, hvad angår omkostninger, køreegenskaber, ydeevne og chaufførkomfort.- Under European Truck Challenge 2023 imponerede især én trækker gang på gang ETC-testchaufførerne: New Generation DAF XF 450, sagde Philipp Bönders, der er redaktør på Truck & Trailer Welt.- Under testen bød ingen andre førerhuse på mere komfort, bedre udstyr eller et mere indbydende design. Det var velfortjent, da chaufførerne valgte DAF XF 450 som vinder af "ETC Drivers' Choice Award" for 2023 med den højeste score.



Testredaktør på Truck & Trailer Welt, Hans-Jürgen Wildhage, fremhævede DAF XF 450 for at være den mest omkostningseffektive lastbil takket være et meget lavt kombineret brændstof- og AdBlue-forbrug.





- De jævne køreegenskaber, som DAF XF 450 demonstrerede undervejs på den krævende ETC-testrute, som blandt andet omfattede kørsel i bjerge, var også imponerende. Jeg kunne især godt lide, at motoren kører jævnt. Og i forhold til brændstofforbruget på individuelle strækninger på testruten ligger den hollandske lastbil klart foran konkurrenterne, sagde han videre.





- Vi føler os meget beærede over at have modtaget både prisen "Drivers' Choice" og anerkendelse for de laveste driftsomkostninger, lyder det fra Bart Bosmans, der er medlem af DAF's bestyrelse og ansvarlig for markedsføring og salg.





- Sammen med XD, XG og XG+ serien lever New Generation XF både op til chaufførernes drømme og ejernes forventninger. Førerhuset er rummeligt, luksuriøst og komfortabelt og har et enestående direkte udsyn, hvilket giver de bedste arbejdsbetingelser for chaufførerne. Derudover kører lastbilerne med de laveste driftsomkostninger. I disse udfordrende tider er DAF New Generation lastbilerne ganske enkelt den bedste serie på markedet, fremfører Bart Bosmans.





Ud fra ovennævnte, som DAF har fremhævet fra Truck & Trailer Welt's European Truck Challenge, hvor de øvrige konkurrenter var Scania og Mercedes-Benz, kan vi her på transportnyhederne.dk jo efter dagens test i det jyske mellem Kolding og Aarhus jo vurdere, om vi også synes, at DAF må være chaufførernes foretrukne.









© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.