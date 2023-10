Fra onsdag kan lastbiler, busser komme i stødet i Hirtshals

Tirsdag 3. oktober 2023 kl: 09:06

11:00 - Åbningstale v/Anders Krag, Adm. Direktør, E.ON Drive Infrastructure Denmark

11:10 - Transportens betydning i grøn omstilling: Rasmus Prehn, formand for Transportudvalget

11:25 - Ambitionerne er store: Karsten Lauritzen, Direktør, Dansk Industri Transport

11:40 - Et vigtigt partnerskab: Lotte Vang, chef for grøn omstilling, Hjørring Kommune

12:00 - Første opladning af el-lastbil v/Rasmus Prehn og Karsten Lauritzen

12:05 - Første opladning af el bus v/Lotte Vang og Anders Krag

12:15 - Forfriskninger og lette anretninger

Fakta om Danmarks største ladestation til tung transport i Hirtshals:

Tre lynladere på 400 kW kan servicere fem el-lastbiler eller seks biler/varevogne ad gangen

Ladestanderne kan skaleres op til 1 MW, når teknologien er klar

E.ON understøtter alle former for opladning til tung transport - både offentlige ladestandere og privatejede ved depoter, terminaler og virksomheder

Om E.ON

E.ON Drive Infrastructure (EDRI) er en paneuropæisk operatør af ladestationer, som ejes af E.ON-koncernen

EDRI bygger, ejer og driver offentlig ladeinfrastruktur til alle typer af elektriske køretøjer

Virksomhedens formål er at skabe en bæredygtig verden ved at tilbyde opladning til alle overalt

EDRI beskæftiger i øjeblikket 100 personer og driver over 4.000 offentlige ladepunkter i 10 europæiske lande: Sverige, Danmark, Tyskland, Polen, Storbritannien, Tjekkiet, Norge, Italien, Ungarn og Rumænien

Sammen med lokale partnere vil EDRI udvide sit netværk ved at installere 1.000 ekstra lynladere om året

Af: Redaktionen - Vi har glædet os meget til at annoncere åbningen af Danmarks største ladestation til tung transport i Hirtshals. Den tunge transport er en stor udleder af CO2, så hvis Danmark skal i mål med sine klimaambitioner skal denne del af transportsektoren over på el så hurtigt som muligt, siger administrerende direktør i E.ON Drive Infrastructure, Anders Krag, og fortsætter:- Vi har været meget glade for samarbejdet med de mange lokale aktører, der har været involveret. Alle har været åbne og beredvilligt støttet op om projektet og bidraget med vigtig hjælp og viden.Programmet for indvielsen af Danmarks største ladestation til opladning af lastbiler, busser og varevogne i Hirtshals onsdag 4. oktober på Hirtshals Transportcenter: