En af Danmarks største virksomheder sætter el-lastbil i døgndrift

Mandag 2. oktober 2023 kl: 12:06

Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Torben Christensen, Chief Sustainability Officer i Danfoss får overrakt nøglen til den ene af de nye elektriske Volvo-lastbiler af Volvos administrerende direktør, Peter Ericson.Leveringen af de tre elektriske lastbiler er en del af et større partnerskab mellem Volvo Trucks og Danfoss, hvor fokus er på bæredygtige elektriske transporter. og hvor Volvo Trucks samlet skal levere ni fuldelektriske Volvo-lastbiler leveres til Danfoss inden udgangen af 2024. Når alle ni elektriske lastbiler er leveret, vil Danfoss være en af de første virksomheder i Danmark, der udelukkende anvender tunge elektriske lastbiler til transport.CO2-udledningen fra tung vejtransport udgør omkring en fjerdedel af den samlede totale CO2-udledning fra transportområdet i EU. En grøn omstilling af lastbiltrafikken vil derfor have en stor effekt på transportområdets CO2-udledning. Hos Volvo Trucks peger man på, at omstillingen er fuldt ud mulig i dag, hvilket samarbejdet med Danfoss er et eksempel på.Når de elektriske lastbiler er sat i drift, vil de reducere Danfoss’ scope 1 og 2 emissioner i Danmark med 10-15 procent med en ekstra fordel af næsten ingen støj og luftforurening. Danfoss tilsluttede sig Climate Groups EV100-initiativ i 2019 og er forpligtet til at omstille hele firmabilparken til elbiler senest i 2030. Overgangen fra dieseldrevne køretøjer til fuldt elektriske køretøjer er et vigtigt skridt til at blive CO2-neutral i scope 1 og 2 emissioner inden 2030.Sammenlignet med en traditionel lastbil med dieselmotor er både Volvo FH Electric og FM Electric væsentlig mere støjsvag i førerhuset, hvilket bidrager til en markant forbedring af arbejdsmiljøet for både chaufførerne og medarbejderne på terminalerne.- Skiftet til elbiler er en del af Danfoss' forpligtelse til at blive CO2-neutral i scope 1 og 2 emissioner inden 2030. Med disse nye Volvo e-trucks tilføjer vi ekstra hastighed til dekarboniseringen af ​​Danfoss' aktiviteter. Ved at omstille vores egen flåde af transportkøretøjer til at være fuldt elektriske, ønsker vi at demonstrere over for vores kunder og andre virksomheder rundt om i verden, at det er udfordrende, men ikke umuligt, at skifte til elbiler og afgørende, hvis du ønsker at dekarbonisere din virksomhed, siger Torben Christensen, der er Chief Sustainability Officer og Head of Global Services hos Danfoss A/S.Hos Volvo Trucks i Danmark peger Business Development Manager – Zero Emission Joakim Nilsson, der er på, at samarbejde på tværs af de traditionelle grænser er tvingende nødvendigt.- Samarbejdet mellem Danfoss og Volvo Trucks er samtidig et bevis for, at det åbner for fantastiske muligheder. Danfoss er leverandør af kritiske komponenter til de elektriske lastbiler, og det er inspirerende at se, at de udskifter hele deres flåde af lastbiler til elektriske lastbiler. Vi er meget stolte af at have Danfoss som vores partner, og at vi sammen tager disse vigtige skridt mod nul-emissioner og viser verden, hvad der kan gøres, hvis du indstiller dig på det, siger Joakim Nilsson og fortsætter:- Vi ved, at transportbranchen og dens kunder har ambitiøse klimamål og ønsker at investere i bæredygtig transport. Lastbilerne er der allerede. Vi har hele sortimentet fra distributions-lastbiler til tunge sættevognstrækkere. Lademulighederne vokser. Nu handler det i høj grad om, at vi sammen stabler større projekter med fokus på bæredygtig transport på benene, så den grønne omstilling kan tage fart. Det positive er, at vi ser flere og flere virksomheder viser interessen og vil tage disse skridt.De nye elektriske lastbiler vil køre på en rute mellem Danfoss-anlæggene i Danmark. Specialiserede megaopladere vil blive brugt til hurtigt at oplade lastbilens batteri under af- og pålæsning ved hvert stop - normalt omkring 15 minutter.Den avancerede opladningsteknologi og den relativt korte rute gør det muligt for den elektriske lastbil at være uafbrudt i drift 24 timer i døgnet - fem dage om ugen - med en længere opladning natten over i weekenden. Danfoss har underskrevet Power Purchase Agreements for sine anlæg i Danmark, hvorfor en væsentlige del af strømmen vil være bæredygtig.Partnerskabet mellem Volvo Trucks og Danfoss er kulminationen på et bredere strategisk samarbejde mellem Volvo Trucks og Danfoss for at være pionerer inden for elektrisk bæredygtig transport.Danfoss Editron leverer On-Board Charger and Electric Power Supply (OCEPS) til alle Volvo Truck's elektriske lastbiler, hvilket muliggør hurtig AC-opladning natten over og er en nøglemulighed for elektrificering af on-highway lastbiler og busser samt off-highway køretøjer. Semikron Danfoss, det nyligt fusionerede Semikron og Danfoss Silicon Power, leverer SKAI2HV-traktionsinvertere designet til bus-, konstruktions-, marine- og lastbilanvendelser til Volvo Trucks.