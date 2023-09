EU-Parlamentsmedlem fulgte med Dyrenes Beskyttelse bag en dyretransport gennem Europa

Torsdag 28. september 2023 kl: 09:51

Behov for revision af EU’s regler



Må ikke blive sparket til hjørne

Af: Redaktionen Tirsdag morgen 26. september havde Niels Fuglsang siddet i en bil ved en motorvejstilkørsel i Padborg sammen med Dyrenes Beskyttelse og ventet på, at der kom en dyretransport forbi, der skulle sydover.Den lastbil, de endte med at følge efter, transporterede ifølge Dyrenes Beskyttelses anslået omkring 600-700 grise fordelt på fem dæk. Transporten sluttede onsdag morgen klokken 07.30 på et samlested ved Verona i Norditalien, hvor grisene blev læsset af.- Grisene fik ikke mad undervejs. Vandtanken blev ikke fyldt op. Grisene stod næsten et helt døgn tæt stuvet sammen. Det var meget varmt udenfor, så der må have været over 30 grader varmt indeni lastbilen, som holdt i kø i timevis i den bagende sol. Grisene virkede urolige og skreg meget af vejen, hvilket tyder på et højt stressniveau, siger Niels Fuglsang og fortsætter:- Det er vanvid. Det skal stoppe.En repræsentant for Dyrenes Beskyttelse, der var med på turen, siger, at det var meget ubehageligt at se så mange dyr klemt sammen på så lidt plads.- De var skræmte og gispende af varme. På et tidspunkt holdt vi i kø i to-tre timer på motorvejen, og det blev bare varmere og varmere. Udenfor var det 27 grader, men det har været meget varmere ind blandt grisene. De stod i direkte sol og bagte. Samtidig var der den her kraftigt tiltagende ammoniaklugt fra grisene, som lå i deres egen afføring og urin. Vi havde mulighed for at kigge ind til dem flere gange, og de lå bare og gispede med slørede, livløse øjne, siger repræsentanten fra Dyrenes Beskyttelse.Dyrenes Beskyttelse har, ligesom Niels Fuglsang, længe plæderet for et stop for lange transporter af landbrugsdyr i Europa. Ifølge Britta Riis, der er direktør for Dyrenes Beskyttelse, bør man gøre langt mere for at sikre så skånsomme dyretransporter som muligt.- Dyretransporter og god dyrevelfærd er altid modsætninger, og dyretransporter bør begrænses så meget som muligt, og gennemføres så skånsomt som muligt. De nuværende regler for transport af landbrugsdyr er alt for lempelige, hvilket betyder, at dyrene risikerer lidelse. Også når reglerne bliver overholdt.Hun henviser til, at de fleste regler for lange dyretransporter bliver fastsat på EU-niveau og opfordrer til, at reglerne bliver strammet og kontrollen forbedret.- Vi så blandt andet gerne, at der indføres en øvre grænse på otte timer for transport af levende dyr i hele EU. Der er også behov for præcist formulerede krav uden fortolkningsmulighed til areal, højde, ventilation og temperaturer. Kravene i dag er alt for vage og afspejler ikke nyeste viden om dyrenes behov, som vi tydeligt så i tilfældet med lastbilen til Italien. Og så skal der indføres et ensartet og effektivt kontrolsystem på tværs af alle EU-lande, så dem, der ikke kan overholde reglerne, bliver retmæssigt sanktioneret, uddyber hun.Udfordringerne med dyrevelfærden på de lange dyretransporter har stået på i en lang årrække. Derfor har mange set frem til den revision af dyrevelfærdsreglerne, som EU-Kommissionen har lovet ville komme ved udgangen af 2023. Reglerne for dyretransporter er et af de områder, som EU-Kommissionen har varslet, skal revideres.Dyrenes Beskyttelse peger på, at der er opstået usikkerhed om, hvorvidt EU-Kommissionen vil udsætte forslaget. Det vil ifølge Niels Fuglsang være En potentiel "demokratisk skandale". Han fremhæver i den sammenhæng, at der er en stor folkelig opbakning i EU for netop at revidere dyrevelfærdsreglerne.Formålet med tirsdagens aktion at sætte fokus de lange dyretransporter og på behovet for øget politisk vilje til at gøre noget på dyrevelfærdsdagsordnen - særligt i forhold til de lange dyretransporter i EU.- Det handler både om dyrevelfærd, men også om, at sikre arbejdspladser, blandt andet på danske slagterier, som i dag lukker på stribe, fordi det bedre kan betale sig økonomisk at fragte dyrene tværs gennem Europa for at blive opfedet og slagtet i for eksempel Polen eller Italien, siger Niels Fuglsang.















© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.