Havnen i Esbjerg kan blive et havvind-knudepunkt i stor skala

Fredag 15. september 2023 kl: 09:44

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Esbjerg Havn spiller sammen med de øvrige erhvervshavne i Danmark en afgørende rolle i den grønne omstilling - eksempelvis i forbindelse med opførelsen af havvindmølleparker. Da udviklingen inden for havvindmøller medfører større og større vindmøller, skal havnene kunne tage imod større og større skibe til udskibning af havvindmøller.Med Nordsøaftalen, der blev indgået 3. december sidste år mellem den daværende S-Regering, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale, SF og De Konservative, blev der afsat 90 millioner kroner i 2025 til Esbjerg Havn, som skal støtte havnens udvikling og muligheden for at være et knudepunkt for storskala af havvind.Transportordførerne fra partierne bag Nordsøaftalen er blevet enige om, at Nordsømidlerne udmøntes til Esbjerg Havns projekt om uddybning af sejlrenden.Med Nordsømidlerne og uddybningen af sejlrenden ved Esbjerg Havn understøttes Esbjerg Havns rolle som knudepunkt for storskala havvind.Interesserede kan se "Aftale om fremtiden for olie- og gasindvinding i Nordsøen"