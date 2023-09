Hollandsk politi fandt narko og tre formodede tyve i containerhavn

Fredag 15. september 2023 kl: 09:28

Af: Redaktionen I alt beslaglagde de hollandske myndigheder 40 kg kokain, der ved gadesalg ville kunne have indbragt omkring 3 millioner euro.Den første mand, der blev anholdt, var en 25-årig fra Sliedrecht. Han blev anholdt med 6 kg kokain på sig. Da myndighederne havde mistanke om, at han ikke var alene, ransagede de flere containere i området og fandt efter et par timer to mænd på 17 og 23 år, der havde gemt sig i en tom container. Myndighederne fandt derefter yderligere 34 kg kokain i en anden container.De tre mænd blev stillet for en dommer, som besluttede, at de to ældste fortsat skulle være varetægtsfængslet i 14 dage, mens den yngste på 17 blev løsladt blev i dag stillet for retsdommeren. Det har besluttet, at de to ældste mistænkte skal forblive varetægtsfængslet i yderligere fjorten dage. Den mindreårige er blevet løsladt under opsyn og er fortsat mistænkt.