EU-Kommissionens formand bliver gudmoder til dansk containerskib med methanol-motorer

Torsdag 14. september 2023 kl: 09:29

Af: Redaktionen (Foto: A.P. Møller - Maersk)Det nye containerskib, der har en kapacitet på 2.100 teu og sejler under dansk flag, vil efter dagens navngivningsceremoni blive liggende ved Toldboden i Københavns Havn i en uge, hvor det vil danne rammer om en række aktiviteter og arrangementer. Herefter vil det 172 meter lange containerskib blive indsat på Maersk' containerruter i Østersøen.A.P. Møller - Mærsk har indgået en aftale om leverancer af biobaseret methanol med norske Equinor. Aftalen skal sikre, at den danske rederikoncern med det nye containerskib kan skære ned på CO2-udledningen.Når A.P. Møller - Mærsk indsætter det nye skib - og flere tilsvarende i den kommende tid - vil det øge efterspørgslen efter biobaseret methanol og methanol produceret ved hjælp af vind- og solenergi - og dermed øge interessen for at producere eksempelvis e-methanol, der er en effektiv måde at begrænse CO2-udslippet på.I Danmark bliver der i øjeblikket arbejdet på flere anlæg, der kan producere e-methanol. Et eksempel er European Energy's anlæg, der er ved at blive påført i Kassø ved Aabenraa. Anlægget, der vil få energi til produktionen fra Nordeuropas største solcellepark, som European Energy også er i gang med at bygge i Kassø, er projekteret til at kunne producere 30.000 ton e-methanol om året.Omkring halvdelen af produktionen er på forhånd solgt til Maersk.European Energi oplyser også, at overskudsvarme fra e-metanolanlægget i Kassø skal levere varme til 3.300 husstande, der er tilsluttet Aabenraa Fjernvarme.