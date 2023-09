- Pulje har fået 13 ansøgninger om tilskud til bedre busforbindelser

Onsdag 13. september 2023 kl: 11:12

Ansøgningerne bliver vurderet ud fra følgende kriterier:

At projektet øger bussernes fremkommelighed og rettidighed og dermed reducerer køretider i Danmark

At der skabes forbedringer for flest mulige passagerer i den kollektive trafik

At projektet bidrager til flere passagerer i den kollektive trafik

At projektet forbedrer sammenhængen mellem transportmidler - enten mellem busser eller mellem busser og andre transportmidler

At projektet effektiviserer busdriften

Trafikstyrelsen har i år modtaget 13 ansøgninger om tilskud fra busfremkommelighedspuljen, der er på 52,8 millioner kroner. Puljen er en del af en forligsaftale i Folketinget om investeringer i bedre og billigere kollektiv trafik frem til 2035.Kommuner og kommunale trafikselskaber har i alt søgt om tilskud for 39,9 millioner kroner. Betingelsen for at søge er, at ansøgerne selv bidrager med mindst 50 procent af midlerne til busfremkommelighedsprojektet.Trafikstyrelsen udarbejder på den baggrund en indstilling til Transportministeren om udmøntning af puljens midler.Det er målet at alle ansøgere får besked om tilsagn eller afslag i slutningen af 2023.