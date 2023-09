Knap halvdelen af landets lastbiler er tre-akslede

Mandag 11. september 2023 kl: 10:27

Af: Redaktionen De 19.643 lastbiler i det ovennævnte segment svarer til 44,8 procent af det samlede antal registrerede lastbiler i Danmark pr. 30. juni i år.







Antallet af lastbiler med en tilladt totalvægt på 26.001 kg og derover var på 7.112, hvilket svarer til 16,2 procent.







De lette lastbiler - typisk to-akslede - fra 3.501 kg til 16.000 kg udgjorde 9.313, hvilket svarer til 21,2 procent, mens de lidt tungere to-akslede på mellem 16.001 kg og 18.000 kg udgjorde 7.768, hvilket svarer til 17,7 procent.





Set i CO2-mæssigt perspektiv med fokus på batteri-elektriske løsninger, viser ovennævnte tal, som findes i Bilstatistik fra De Danske Bilimportører, at over halvdelen - 61 procent - af de indregitrerede lastbiler har tre aksler eller flere - og er dem, hvor det i øjeblikket er sværest at finde batteri-elektriske løsninger som erstatning for dieseldrevne løsninger.





Lastbiler med typisk to-aksler fra 3.501 kg til og med 16.000 kg udgør sammen med lastbiler på 16.001 kg til og med 18.000 kg 39 procent. Det er umiddelbart lastbiler i denne gruppe, hvor det i dag er batteri-elektriske løsninger, der kan afløse dieseldrevne løsninger. Ifølge Bilstatistik var der pr. 30. juni registreret 98 batteri-elektriske lastbiler i denne gruppe.





Da batteri-elektriske lastbiler må have en større tilladt totalvægt end tilsvarende dieseldrevne lastbiler, søgte vi på batteri-elektriske lastbiler med en totalvægt på 28.000 kg og fandt ud af, at der pr. 30. juni i år var indregistreret 198 lastbiler med en tilladt totalvægt på mellem 18.001 kg og 28.000 kg. De 198 batterielektriske lastbiler i denne gruppe er først og fremmest renovationsbiler.





Når det gælder batteri-elektriske lastbiler på 28.001 kg og derover viste statistikken, at der pr. 30. juni i år var indregistreret nul lastbiler.





Vi er klar over, at ovennævnte sammenstilling ikke er helt præcis, da vægtgrænserne er forskellig for diesellastbiler og batteri-elektriske lastbiler. Men vi vurderer, at det giver et brugbart overblik, når det gælder de tilgængelige muligheder for at finde alternative og mindre CO2-belastende transportløsninger.





