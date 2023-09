Nystiftet lærepladspris blev sendt til Slagelse

Fredag 8. september 2023 kl: 13:54

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Af: Redaktionen Jens-Ole Larsen og Jacob Larsen fra Slagelse Transportcenter A/S modtog prisen på vegne af virksomheden. (Foto: ATL)På vegne af en enig jury motiverede formanden for Erhvervsskolernes Elevorganisation (EEO), Julie Madsen, valget af Slagelse Transportcenter A/S.- Virksomheden har lige siden 1990’erne været aktiv på erhvervsuddannelsesområdet og har på nuværende tidspunkt uddannet hundredvis af lærlinge, der har fået svendebrev,sagde Julie Madsen, og fortsatte:- Og så har virksomheden gennem alle årene gjort en stor indsats for at give plads til unge, der af den ene eller anden årsag har svært ved at komme i gang med uddannelse og arbejde. Mange unge har fundet et ståsted i livet gennem en læreplads i virksomheden.Direktør i Slagelse Transportcenter, Jens-Ole Larsen, var glad for rosen, som han hurtigt sender videre til alle i virksomheden.- Prisen er et stort skulderklap til alle i virksomheden, der hjælper til med, at vi kan blive ved med at gøre, som vi gør, sagde Jens-Ole Larsen.ATL’s formand, Henrik Tofteng, fremhævede, at ATL indstiftede Transportens Lærepladspris fordi, det er vigtigt at anerkende de virksomheder, der tager ansvar for at sikre næste generation i branchen.- Og det ansvar har Slagelse Transportcenter om nogen taget på sig,sagde Henrik Tofteng.