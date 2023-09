Energiselskab forklarer stillestående vindmøller i blæsevejr

Fredag 8. september 2023 kl: 13:45

Slukket på Tysklands regning



Af: Redaktionen Når vinden blæser, producerer vindmøllerne energi. Når vind blæse mere, producerer de mere energi. Og når vinden blæser rigtig meget, kan vindmøllerne producere mere energi, end der er behov for. Da den overskydende energi endnu ikke kan lagres i stor stil, får vindmølleejerne ikke noget ud af at have møllerne kørende. Nogle vælger derfor at standse vindmøllerne og først lade dem køre igen, når der er behov for den strøm, de producerer. Det er med til at skabe balance mellem forbrug og produktion i elnettet.En anden forklaring på, at vindmøller nogle gange står stille i blæsevejr, er ifølge NRG, flaskehalse i det tyske elnet. Flaskehalsene opstår, når Tyskland producerer mere grøn strøm, end deres elnet kan håndtere. For ikke at overbelaste elnettet, er det så Tysklands opgave at skrue ned for produktionen. I stedet for at slukke deres egne vindmøller, som er en sidste udvej ifølge tyske regler, betaler Tyskland danske vindmølleejere for at standse deres møller. Denne ordning kaldes også "specialregulering" og sker mere og mere, da Tyskland de seneste år har investeret i grøn energi uden en tilsvarende opgradering af deres elnet.