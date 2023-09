Batterielektriske lastbiler får antallet af nyregistreringer til at stige

Fredag 8. september 2023 kl: 13:24

Af: Redaktionen Tallene over nyregistrerede lastbiler i det lette segment viser, at 22,4 procent af nyregistreringerne er batteri-elektriske. Her på transportnyhederne.dk har vi kigget lidt længere ind bag tallene og kan fortælle, at det er i den lette enden af det lette segmentet, de batteri-elektriske lastbiler er kørt ind.









I de to nedenstående tabeller kan man se tal og markedsandele for nyregistrerede lastbiler i det lette segmenet. Den første tabel er det totale antal, mens den anden tabel viser antallet eksklusiv de nyregistrerede batteri-elektriske lastbiler









Nyregistrerede lastbiler fra 3.501 kg til 16.000 kg - alle energiformer Mærke Januar - august 2023 Januar - august 2023 Antal Andel Antal Andel Mercedes-Benz 84 23,27 % 58 18,47 % Iveco 68 18,84 % 55 17,52 % Ford 65 18,01 % 3 0,96 % MAN 36 9,97 % 105 33,44 % Volvo 33 9,14 % 32 10,19 % DAF 24 6,65 % 16 5,10 % Fuso 18 4,99 % 8 2,55 % Maxus 17 4,71 % 7 2,23 % Renault 8 2,22 % 6 1,91 % Ravo 3 0,83 % - - Volkswagen 3 0,83 % 11 3,50 % Fiat 2 0,55 % 13 4,14 % I alt 361

314











Nyregistrerede lastbiler fra 3.501 kg til 16.000 kg - ikke batterielektriske Mærke Januar - august 2023 Januar - august 2022 Antal Andel Antal Andel Mercedes-Benz 83 29,64 % 58 19,93 % Iveco 68 24,29 % 55 18,90 % MAN 36 12,86 % 105 36,08 % Volvo 33 11,79 % 32 11,00 % DAF 24 8,57 % 14 4,81 % Fuso 18 6,43 % 7 2,41 % Renault 8 2,86 % 6 2,06 % Ravo 3 1,07 % - - Volkswagen 3 1,07 % 11 3,78 % Fiat 2 0,71 % 2 0,69 % Ford 2 0,71 % 1 0,34 % I alt 280

291







(Kilde og tabel: Bilstatistik, De Danske Bilimportører)

