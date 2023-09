Langvarige relationer åbner for satsning på el

LOGISTIK-KONCERN:

Fredag 8. september 2023 kl: 12:08

Hvilke teknologiske muligheder er der?

I hvilket tempo kan vi udskifte fossile energikilder med vedvarende energi og stadig bevare det langsigtede perspektiv?

Hvor meget er op til os som privatforbrugere kontra virksomheder og myndigheder?

Naturlig udskiftning

Kunder skal betale for fremtidens transportløsninger

Skal vi investere i el-lastbiler eller ej, og i så fald hvor mange, for at det stadig skal fungere lademæssigt?

Hvornår lader vi bilerne?

Er lastbilen fuldt opladt klokken 8 om aftenen?

Er batteriet koldt om morgenen, når den skal bruges?

Kan man lade den i sidste sekund, så batteriet er varmt om morgenen?

Af: Redaktionen Der er mange variable i regnestykkerne for grøn omstilling.- Der er stadig langt til målet totalt set i branchen, men vi gør vores for at promovere de grønne tiltag, siger Nicolai Winter, der er Operations Manager for Dachser Denmark's filial i Hvidovre.- Vi kan påvise, at vores leveringer i København sker 100 procent med el som energikilde. Det er rigtig gode tiltag, men man skal også være opmærksom på, at det kræver investering på flere niveauer, for vi har skullet lære bilerne at kende sammen med chaufførerne, siger han videre.De to el-lastbiler er en FUSO eCanter og en Volvo FL Electric. Volvo'en er det seneste skud på stammen, og den er resultatet af et samarbejde mellem Volvo Trucks, selvstændig vognmand Michael Nørgaard-Larsen og Dachser. Begge biler er en del af logistikvirksomhedens langsigtede klimastrategi, der indeholder en række tiltag for at nedbringe scope 1-, 2- og 3-emissioner.Selvstændig vognmand Michael Nørgaard-Larsen har investeret i den batterielektriske Volvo, dels fordi han vil teste el-lastbiler og havde en lastbil, der skulle skiftes ud, og dels fordi han ser værdien i at basere omstillingen til grønnere energikilder på et langvarigt og strategisk samarbejde med Dachser Denmark.- Volvo er de første, der sætter en el-lastbil i serieproduktion, hvor kapaciteten også er i orden, siger Michael Nørgaard-Larsen.I hans vognpark, der består af 40 lastbiler, er Volvo'en den første, der kører på el.- Den har en god størrelse til distribution i indre by, og med sine 18 pallepladser afløser den rent faktisk, den gamle bil en til en, siger hanNår Michael Nørgaard-Larsens Volvo FL Electric kommer tilbage til Dachser's filial i Hvidovre om eftermiddagen efter sin daglige rute i byen, er der stadig 40-50 procent af batteriets kapacitet tilbage. Derfor er forventningerne til el-lastbilerne store, og logistikvirksomheden har allerede planlagt yderligere investeringer og tester blandt andet forskellige nulemissionskøretøjer. Derudover har virksomheden underskrevet en hensigtserklæring om levering af 50 batteridrevne lastbiler til langturskørsel.- Det bliver måske snart virkelighed, at vi kan køre på el også mellem vores filialer i Norden. Her bliver det rigtig interessant for os, for så får vi en direkte effekt på CO2-udslippet på bilerne og sendingerne, som kunderne vil kunne se i de miljørapporter, vi genererer til dem, siger Nicolai Winter.Kigger man endnu længere ind i fremtiden i forhold til den grønne omstilling i transportbranchen, bliver det tydeligt, at der både er mange muligheder og ubesvarede spørgsmål forbundet med brugen af vedvarende energi.- Det vil medføre øgede omkostninger at omstille sig til vedvarende energikilder, og i sidste ende er det kunderne, der skal betale for det. Den grønne omstilling i transportbranchen kræver altså også en vis velvilje fra transportkøbernes side, siger Nicolai Winter. og fortsætter:- Lige nu arbejder vi i et afgrænset område, men hvad er næste skridt, spørger han og peger på en række forhold:- Det er en spændende rejse, og vi skal stadig lære teknologien at kende, siger han