Rigspolitiet gennemførte 298 målrettede kontroller af varebiler sidste år

Fredag 8. september 2023 kl: 10:31

Kørsel uden at have erhvervet tilladelse

Kørsel uden at have tilknyttet varebil til tilladelse

Registreringsattest eller kopi heraf ikke medbragt ved firmakørsel

Varebilsregistreringsnummer ikke anmeldt til Færdselsstyrelsen

Varebil ikke forsynet med navn eller CVR-nummer

Varebil forsynet med forkert navn og CVR-nummer

Lejekontrakt ej udfærdiget

Lejekontrakt mangler

Lejekontrakt ej medbragt

Varebil udlejet selv om den ikke var godkendt til udlejning

Varebil udlejet mere end 30 dage, udlejer ej registreret brugeren

Varebil udlejet til ophørt virksomhed

Varebil forkert anmeldt – vognmandskørsel – firmakørsel – udlejning uden fører

Varebilschaufføruddannelsesbevis (VUB) ej erhvervet

VUB erhvervet, men ikke betalt (halv bøde)

VUB ej medbragt

VUB-fritagelse ej erhvervet

VUB-fritagelse ej medbragt

Fører ej ansat hos vognmand

Tilladelsesindehaver ikke registreret som bruger af varebil

Varebil ej ejet/lejet af tilladelsesindehaver

Desuden har Rigspolitiet konstateret følgende overtrædelser af færdselsloven m.v.:

Ej erhvervet kørekort

Frakendt førerretten

Kørsel med alkohol/narko/medicin i blodet

Fejl og mangler på køretøjet

Overlæs

Fører/passager i besiddelse af narko

Kørsel med farligt gods uden at opfylde kravene hertil

Sikkerhedssele ej anvendt eller anvendt forkert

Anvendt håndholdt teleudstyr/kommunikationsapparater

Hastighedsovertrædelse

Standsning og parkering

Regler om sammenkobling

Regler om køre- og hviletid/takografforordningen

Kørsel mod kørselsretning

Spærrelinje overskredet

Kørsel frem for rødt lys

Kørsel venstre om helleanlæg

Af: Redaktionen Rigspolitiet's liste over de overtrædelser, der er konstateret i forbindelse med varebilskontrollerne:Rigspolitiet har sammenfattende bemærket, at der ses at være flere overtrædelser hos varebils- vognmændene end hos lastbilsvognmændene i relation til overtrædelser, der relaterer sig til selve tilladelsen. Det gør sig tilsvarende gældende for overtrædelser vedrørende bestemmelserne om ansættelsesforhold og chaufføruddannelsesbeviser.Rigspolitiet vurderer, at regelefterlevelsen er markant lavere hos de vognmandsvirksomheder, der ud- fører godskørsel for fremmed regning i varebil end hos de vognmandsvirksomheder, der udfører godskørsel for fremmed regning i lastbiler.Rigspolitiet vurderer også, at der ikke er tale om en nedgang i antallet af overtrædelser fra 2021 til 2022. Spørgsmålet er så, om de vedvarende overtrædelser kan skyldes manglende kendskab til regelområdet eller andre faktorer. Det svar fremgår ikke af redegørelsen fra Færdselsstyrelsen.