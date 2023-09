Rigspolitiet ser flere overtrædelser hos varebilsvognmændene end hos lastbilsvognmændene

Fredag 8. september 2023 kl: 10:23

© Copyright 2023 transportnyhederne.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Alle felter skal udfyldes!



Titel:



Kommentar:



Navn:



Email:



Adresse:



By:



Indtast bogstaverne: ÆØÅ

- så hjælper du os med at undgå spam.



Bemærk: For at undgå misbrug bliver din IP adresse logget!

Af: Redaktionen Rigspolitiet har erfaret, at "...regelefterlevelsen hos varebilsvognmændene er markant lavere end hos de vognmænd, der kører godskørsel for fremmed regning med lastbiler..."Det gælder især i forhold til overtrædelser vedrørende tilladelse samt overtrædelser vedrørende ansættelsesforhold og lønvilkår. Rigspolitiet oplevede sidste år også problemer med fortolkning af 11 kg-reglen, ligesom politiet fortsat konstaterede omgåelser af reglen.Færdselsstyrelsen skriver i sin redegørelse, at der sidste år blev gennemført alt 281 tilsyn med varebilsvognmænd - herunder vedrørende restancer til det offentlige, virksomhedernes opfyldelse af kravet om økonomisk grundlag (egenkapital) samt overholdelse af bestemmelserne for løn- og arbejdsvilkår for chauffører.Der blev samlet set tilbagekaldt 1.269 tilladelser til national varebilskørsel i 2022 som følge af manglende opfyldelse af kravene for opretholdelsen af tilladelserne.Omvendt blev der sidste år udstedt i alt 2.196 tilladelser til national varebilskørsel fordelt på de 555 godkendte ansøgninger, hvilket svarer til et gennemsnit på 3,9 tilladelser pr. godkendt ansøgning. Det angivne antal udstedte tilladelser inkluderer ikke ændringer af allerede eksisterende tilladelser eller godkendelse af nye eller yderligere transportledere.Interesserede kan finde Færdselsstyrelsens redegørelse "Varebilsordningen 2022"