Herning har i 60 år haft plads til personlige møder

Tirsdag 5. september 2023 kl: 20:58

Af: Georg Sørensen, administrerende direktør, MCH A/S. Her ses de første fem messehaller, der blev opført på Vardevej i 1963 - den store i midten, Hal E, benyttes stadig flittigt den dag i dag. (MCH/Arkivfoto)- Jeg vil åbne denne udstilling med en lykønskning til Herning, som har vist vort land, hvad et samfund kan udrette ved at arbejde sammen mod fælles mål.



Sådan sagde H.K.H. Kong Frederik 9. til åbningen af Herning Hallerne på Vardevej for 60 år siden, 5. september 1963. Anledningen var samtidig åbningen af den første Håndværker & Industrimesse, og derfor vil vi markere jubilæet til årets HI-messe.





Forud for åbningen var det gået stærkt. Der var brug for mere plads udover de to Herning Haller i midtbyen (i dag MCH Herning Kongrescenter), og i 1962 blev det besluttet at udvide udstillingsarealet med et messecenter lidt uden for byen. Første spadestik blev taget i marts 1963, og i september stod fem nye haller på 10.000 kvadratmeter klar til at huse HI '63. Af de fem haller har vi fortsat stor glæde af den største, Hal E, der har dannet ramme om utallige arrangementer og oplevelser og var den første multiarena, der siden er blevet efterfulgt af den runde Hal B, Hal M og senest Jyske Bank Boxen.







Der var behov for et mødested i 1963. Og det er der fortsat. De rigtige rammer og det personlige værtskab er afgørende for mødet mellem mennesker, uanset om behovet er fagligt, forretning, fritid og/eller fornøjelse.







En meget stor tak for den visionære beslutning dengang om at bygge de fem messehaller og skabe fundamentet for dagens oplevelseskoncern. En udvikling fra dengang 10.000 kvadratmeter til nu 13 haller, 110.000 kvadratmeter udstillingsareal - suppleret med Kongrescentret, Jyske Bank Boxen og MCH Arena - i alt 174.000 m2. Her samler vi årligt op mod en million gæster og er mødested for 50.000 erhvervsvirksomheder.



60 års udvikling, der har været og fortsat er i tråd med Kongens ord i 1963 om, hvad man kan udrette i samarbejde mod fælles mål.



Dagen blev fejret med fødselsdagskage til MCH's 232 medarbejdere, der sender en varm tanke til de fremsynede personligheder for 60 år siden.







Administrerende direktør i MCH A/S Georg Sørensen takker de visionære kræfter, der fik bygget de første fem messehaller. 60-års jubilæet fejres blandt andet med kage. (Foto: MCH)







H.K.H. Kong Frederik 9. ankommer til Herning Hallerne 5. september 1963 sammen med Hernings daværende borgmester Jens Mathiasen. (MCH/Arkivfoto)



















