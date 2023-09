Prototype med brint-elektrisk drivline er klar til at samle den grønne udfordring op

Tirsdag 5. september 2023 kl: 12:59

Af: Redaktionen En større gruppe af specialister har i månedsvis arbejdet målrettet på at bygge en brintelektrisk prototype af Toyota's pickup, Hilux. Det er sket på Toyotas bilfabrik i Burnaston i England som led i koncernens udrulning af flere og flere nulemissionskøretøjer.Prototypen af Hilux-brintbilen er netop blevet vist frem for første gang på bilfabrikken i Burnaston, hvor også verdens mest populære bilmodel, Corolla, produceres.



Den brintbaserede Hilux er udstyret med anden generation brintteknologi, som er kendt fra den nyeste generation af den brintelektriske Toyota Mirai. Flere nøgleelementer fra netop Mirai er flyttet direkte over i Hilux-brintbilen, som rummer tre brinttanke med en samlet kapacitet på 5,6 kg. Det giver en forventet rækkevidde på over 600 kilometer.





Brændselscellen, der producerer strømmen til bilens elmotor under kørslen, er placeret foran - samme sted, som forbrændingsmotoren i en Hilux normalt ligger. Ingeniørerne har fundet plads til hybridbatteriet, som kan opsamle energi fra nedbremsning og strøm fra brændselscellen, på ladet, og derfor optager det ikke plads i kabinen.







Synonym med kvalitet

Projektet med udviklingen af den brintdrevne Hilux gik i gang i begyndelsen af 2022, hvor et hold fra Toyota's europæiske hovedkontor og fra Toyota i Storbritanien satte sig sammen for at identificere potentialet for brintteknologien i et stort erhvervskøretøj som Hilux. De fandt hurtigt ud af, at Hilux'en er særdeles velegnet som brintbil.





Udviklingen af Hilux på brint er økonomisk støttet gennem non-profit organisationen Advance Propulsion Centre (APC) af den britiske regering. APC faciliterer finansiering til britisk baserede forsknings- og udviklingsprojekter, der udvikler nul- eller lavemissions teknologier og nye mobilitetskoncepter.







Det er målet for APC at bygge bro mellem britisk industri og fremtidens teknologiske krav, og derfor står Toyota's europæiske hovedkontor, Toyota Motor Europe, og Toyota i Storbritanien i spidsen for projektet sammen med andre britisk baserede tekniske ingeniørpartnere som Ricardo, ETL, D2H Advanced Technologies og Thatcham Research i et nyoprettet konsortium med assistance af eksperter fra Toyota Motor Corporation i Japan.







Forarbejdet har stået på i månedsvis, og i starten af juni begyndte så selve konstruktionen af prototypen af Hilux brintbilen på et særligt indrettet område på Toyotas bilfabrik i England. Den første bil var færdig tre uger senere - den første af i alt 10, som bliver bygget i år.







De skal efter nytår gennemgå grundige test for at sikre de høje krav til sikkerhed, køreegenskaber, funktionalitet og ikke mindst holdbarhed.





Toyota vil efter de grundige test evaluere og vurdere potentialet for masseproduktion af Hilux brintbilen i anden halvdel af dette årti.















