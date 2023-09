- Lastbilproducent klarer ni ud af ti alvorlige fejl inden for fire timer

Tirsdag 5. september 2023 kl: 11:14

Både store og små fejl

Af: Redaktionen - Vores mål er at maksimere driftstiden for vores kunder samtidig med, at vi forebygger skader og alvorlige fejl. Vores data viser, at vi ved hjælp af Iveco ON har været i stand til at håndtere og løse 92 procent af alle kritiske køretøjsfejl samt cirka 94 procent af alle ikke-kritiske fejl i Norden. Desuden ser vi, at omkring 90 procent af disse tilfælde kun har taget 24 timer, indtil vi har løst problemet eller fået bilen ind på værkstedet, siger Nico Jørgensen, der er TCO Manager hos Iveco.Udover Iveco ON’s realtidsanalyse er den digitale platform også til hjælp, når uventede problemer opstår. I samarbejde med personalet i Iveco ON’s kontrolrum i Norditalien, er det muligt at imødegå eventuelle udfordringer i god tid - og dermed spare tid.- Vores kontrolrum udgør en central del af vores konnektivitetsaftale. Det er placeret i Torino og er bemandet døgnet rundt af personale, som konstant overvåger de biler, der er tilknyttet vores Iveco ON-system. Hvis der opstår en fejl i et køretøj, aktiveres en alarm i kontrolrummet. Det efterfølges af en grundig undersøgelse af fejlen samt vurdering af de nødvendige assistancemuligheder. Derudover informeres forhandleren på kundens primære marked, så den lokale tekniske support kan reagere, hvis andre biler skulle have rapporteret samme fejl, siger Henrik Vangsfeldt, der er Customer & Product Support Manager hos Iveco.





Han peger på, at Iveco ved mindre alvorlige fejl, eller når det er tid til service, kan informere kunden og samtidig assistere ham med at arrangere et besøg på værkstedet så hurtigt som muligt.





- Vi kan også hjælpe dem med at finde værksteder uden for deres hjemmemarked uanset, om man har en omfattende flåde af køretøjer eller blot én enkelt bil. Det eneste, der kræves, er, at Iveco ON er aktiveret, fremhæver han.









Sikker kørsel og flere penge i pungen

Et aspekt, som Iveco ønsker at belyse, er det, der betegnes som "forudsigelig kørsel". Teknologien anvendes til at forudsige førerens opførsel på baggrund af diverse faktorer, herunder trafikforhold, tidspunkt på dagen og tidligere kørselshistorik. En væsentlig del af teknologien inkluderer også anvendelsen af hjælpemidler og analyseværktøjer som eksempelvis Iveco ON.





Henrik Vangsfeldt forklarer, at teknologien med forudsigelig kørsel åbner for flere betydelige fordele for ejeren af en vognpark. Gennem prognosticering af førerens adfærd er det muligt at mindske brændstofforbruget og vedligeholdelsesomkostningerne ved at undgå unødigt slid på køretøjet. Desuden medvirker det til at mindske risikoen for ulykker, idet føreren bliver mere opmærksom på sin kørsel.





- Med Iveco ON assisterer vi også kunderne i at strømline værkstedsprocessen og opnå optimal udnyttelse af deres værkstedsbesøg. På den måde opnår kunden besparelser, og køretøjets levetid forlænges, siger Henrik Vangsfeldt.





- Ved alvorlige fejl er kontrolrummet i stand til direkte at kontakte kunden og informere om de nødvendige tiltag - for eksempel hvis bilen skal på værksted med det samme. Derudover har vi indført geofencing på alle køretøjer, hvilket giver os mulighed for at spore deres position. Kontrolrummet kan derfor kontakte værkstedet, inden de kontakter kunden. På den måde kan de undersøge tilgængelige reservedele og passende tidspunkter, hvorefter de kan informere kunden direkte, siger Henrik Vangsfeldt videre.