Lastbilmodel har været på vejene i 30 år

Mandag 4. september 2023 kl: 13:29

Af: Redaktionen Volvo Trucks har siden introduktionen i 1993 solgt tæt på 1.400.000 enheder af sin Volvo FH fordelt ca. 80 markeder over hele verden. Som helt ny fra inderst til yderst og med køreegenskaber og brændstofeffektivitet på et højt niveau kom Volvo FH fra starten hurtigt til at repræsentere en ny standard inden for lastbilkørsel.- Volvo FH er den perfekte repræsentant for et kundefokuseret mindset og en modelserie, der har rykket grænserne i 30 år. På alle afgørende områder som førerkomfort, brændstofeffektivitet, sikkerhed og produktivitet har vi aldrig holdt op med at forbedre denne lastbilserie. Jeg er meget stolt af, at vores kunder i dag kan få leveret Volvo FH med både el-, gas- og diesel-drivline, siger Roger Alm, der er President for Volvo Trucks.Volvo FH blev i 1993 lanceret med et helt nyt chassis og et design, der muliggjorde mange fleksible løsninger til forskellige transportopgaver. Bilens drivline havde en helt ny seks-cylindret 12-liters motor (16-liters i Volvo FH16), og det helt nye førerhus markerede sig med sin aerodynamik og førerkomfort.I forbindelse med Volvo FH's 30 år på verdens veje fremhæver Volvo Trucks en række tiltag, som har kendetegnet Volvo FH gennem årene med Volvo's værdier som sikkerhed, kvalitet og omsorg for miljøet i fokus.Det gælder eksempelvis airbag i førersiden, den automatiserede gearkasseløsning I-Shift og Volvo Dynamic Steering, der giver ubesværet styring og stor manøvredygtighed.- Den første generation Volvo FH var en game changer, der fuldstændigt transformerede konceptet for en moderne lastbil. Siden da har vi fortsat sat nye standarder inden for lastbilkørsel og lanceret yderligere fem generationer af denne lastbilserie. Vores vej til succes har været at udnytte den allernyeste teknologi på en måde, der altid bidrager til klare fordele for vores kunder og deres chauffører, siger Ylva Dalerstedt, der er Manager for Long Haul-segmentet på Volvo Trucks, og fortsætter:- Som et synligt bevis på vores succes med løbende at forbedre lastbilerne og konstante udvikling er jeg meget stolt over, at Volvo FH som den eneste lastbilserie er blevet kåret som “International Truck of The Year” hele tre gange.