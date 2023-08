Passagerne var mere tilfredse med Bornholmslinjen i sommeren 2023

Fakta om kundetilfredsheden med Bornholmslinjen:



De fem kriterier, Bornholmslinjen måles på:

Færgerejsen alt i alt

Personlig betjening

Rengøring og vedligeholdelse

Færgen og adgang til færgen

Information og billetkøb

Kunderne vurderer deres tilfredshed på en skala fra 1-5, og er gennemsnittet under 3,5 for et kriterie, pålægges Bornholmslinjen en bod.





Bornholmslinjen er en af Molslinjens forskelle færgeruter i Danmark.





Interesserede kan læse kundetilfredshedsanalysen her:









De fem kriterier, Bornholmslinjen måles på:Kunderne vurderer deres tilfredshed på en skala fra 1-5, og er gennemsnittet under 3,5 for et kriterie, pålægges Bornholmslinjen en bod.Bornholmslinjen er en af Molslinjens forskelle færgeruter i Danmark.Interesserede kan læse kundetilfredshedsanalysen

Af: Redaktionen Før sommeren i år tog Molslinjen sin nye hurtigfærge »Express 5« i brug, og det har passagernefra og til Bornholm tilsyneladende været godt tilfredse med. Den seneste analyse af kundetilfredsheden i højsæsonen viser, at kundetilfredsheden generelt været god og bedre end sidste år, hvilket betyder, at Molslinjen ikke pålægges en bod på baggrund af højsæsonen 2023.Kundetilfredsheden på Molslinjens færgeruter til Bornholm måles jævnligt og vurderes på fem parametre - blandt andet rengøring, billetkøb, adgang og personlig betjening. Molslinjen kan ifølge kontrakten med Transportministeriet pålægges en bod, hvis kundernes tilfredshed er lav.- Bornholmslinjen er afgørende for, at det bornholmske ø-samfund kan fungere. Det er derfor glædeligt, at færgebetjeningen møder tilfredshed blandt kunderne. Færgefarten er med til at binde Bornholm tættere sammen med resten af landet, og derfor er det også vigtigt, at færgebetjeningen lever op til brugernes forventninger, siger transportminister Thomas Danielsen (V) i en kommentar til analysen.Bornholmslinjens kundetilfredshed måles hvert halve år for lavsæsonen og for højsæsonen.