Fem-akslede køretøjer må veje 42 tons - fra nytår

Torsdag 31. august 2023 kl: 11:54

Af: Redaktionen Den forøgede totalvægt betyder, at vognmand Torben Pedersen nu kan køre med læs i sin fem-akslede forvogn. Hvor han før måske skulle køre to gange, kan han nu nøjes med at køre én gang.Vognmandsorganisationen DTLomtaler i det seneste nummer af sit medlemsblad ændringen og har talt med vognmand Torben Pedersen.- Jeg synes ikke, vi bare skal galoppere derudaf med mange ton. Men det her har bremset vores investeringer, indtil vi fik reglerne på plads, så jeg ser flere muligheder fremover. Så gør vi jo noget godt for miljøet, og så har jeg oveni et fint køretøj, som jeg kan køre i og udnytte maksimalt, siger han til DTL's medlemsblad.Den planlagte vægtforøgelse for de fem-akslede pr. 1. januar 2024 fremgår af den bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk, som Færdselsstyrelsen har haft i høring.- Det er et nybrud, at det fra nytår vil give mening for vognmændene at køre med fem-akslede forvogne. Hidtil har de skullet køre som mobilkraner med de begrænsninger, som det giver for hastighed og mulighed for at medbringe gods, siger erhvervspolitisk chef og underdirektør i DTL Ove Holm.- Det har været et langt sejt træk at få øget totalvægten for fem-akslede i Danmark. Det startede helt tilbage i 2015 med et forslag om 40 ton totalvægt, og som her nu otte år senere altså er landet på 42 ton, siger Ove Holm, der også kvitterer for, at de fire-akslede forvogne får løftet totalvægten op til 36 tons.I begge tilfælde kommer der krav til mindste akselafstande.Ove Holm peger på, at der efter DTL's opfattelse mangler flere ting, når det gælder vogntogsvægt - ikke mindst en forhøjelse af den tilladte maksimale vogntogsvægt for syv-akslede vogntog fra 56 tons til 58 eller 60 tons, ligesom grænsen for størrelse af kranen for at få ekstra vogntogslængde bør ligge på 8 og ikke 25 tonmeter.Men overordnet set mener han dog, at der er grund til tilfredshed med ændringernes gavnlige samfundsmæssige effekter.- Samlet set er der tale om en række gode og fornuftige tiltag, som vi derfor ser meget positivt på. Tiltagene kan være med til at forbedre klimaet ved at reducere brændstofforbruget og give en lavere CO2-udledning pr. transporteret enhed. Det vil give færre køretøjer på vejene, hvilket vil forbedre fremkommeligheden, øge trafiksikkerheden og transporteffektiviteten samt mindske efterspørgslen på chauffører, siger hanBekendtgørelsen om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk kan ventes i løbet af efteråret. De nye regler forventes at træde i kraft 1. januar 2024.