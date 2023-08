Værktøjet kommer med "det rigtige værktøj"

Tirsdag 29. august 2023 kl: 10:37

Scania P 320:

Drivline: 9-liters, fem-cyl. rækkemotor på 320 hk/1.600 Nm, miljønorm Euro 6E. 14-trins gearkasse med både krybegear og overgear samt fuldautomatisk Opticruise gearskiftesystem. Enkeltreduceret bagtøj med 2,92:1 i udveksling med mekanisk differentialespærre

Førerhus: CP17N dagførerhus med lav ind- og udstigning. Indrettet med blandt andet køleskab, ekstra aflæggeplads, Premium instrumentpanel med integreret multimedieanlæg på 4x20 W, navigation, 7-tommer info-skærm, USB- og Bluetooth-tilkobling med mere. Premium førersæde med varme og ventilation, klapsæde i passagersiden med velour-betræk. Fuldautomatisk klimaanlæg og ekstra 3 kW kabinevarmer, LED-for- og baglygter, -kørelys og -positionslys

Chassis: ADR-godkendt chassis med lav chassishøjde og luftaffjedring på for- og bagaksel. En ekstra kørehøjde i luftaffjedringen plus 2 memory-niveauer, elektronisk akseltryksvisning i instrumentpanelet. 310 liters brændstoftank og 80 liters AdBlue-tank i højre side samt ekstra værktøjsskabe i venstre side. Fast lad på cirka otte meter med gardinsider samt 2.500 kg Z-lift. Max. akseltryk 8.000 kg på foraksel og 11.500 kg på bagaksel. Max. lovlig totalvægt 18.000 kg, lasteevne 9.070 kg køreklar

Af: Redaktionen Det nye værktøj, som chauffør Søren Munch hos Nordjysk Værktøjssalg A/S skal bruge til levering af de mange forskellige produkter over hele Nordjylland, er en to-akslet Scania P 320 B4x2 opbygget med fast lad med gardiner samt læssebagsmæk hos Brdr. Plagborg i Lindved ved Vejle og leveret af lastbilsælger Dennis Andersen hos Stiholt i Aalborg.Søren Munch har haft stor indflydelse på specifikationerne på det nye køretøj, da han har haft frie hænder af sin chef, indehaveren af Nordjysk Værktøjssalg Lars Perl Kristensen, til at vælge chassis, opbygning og indretning af bilen.- Det er jo Sørens daglige arbejdsredskab, så han ved bedst, hvordan lastbilen skulle specificeres. At det blev en Scania, er hans afgørelse, og jeg stoler på, at det er et godt valg, siger Lars Perl Kristensen og fortsætter:- Det er vigtigt, at Søren bliver glad for den nye lastbil, for han skal jo tilbringe rigtig mange timer i dens selskab.Søren Munch selv er glad for den tillid, som chefen har vist ham.- Jeg har været chauffør i seks-syv år efterhånden, og dette er min første nye lastbil. Min tidligere lastbil hos NJV var en tysker med 250 hk, så Scania’en med 320 hk er et klart fremskridt, siger Søren Munch, der har alt fra 1.500 kg til 9 ton på ladet, når han starter sin varetur om morgenen.- Motorydelsen var dog ikke den vigtigste grund til, at jeg valgte Scania. Det var førerhuset, hvor jeg virkelig godt kan lide indretningen i det lavt placerede P-førerhus. Det er let at komme ind og ud af, det er støjsvagt, og det er meget logisk og fornuftigt indrettet. Og så gør det jo ikke noget, at Scania har et rigtig godt image for kørekomfort, sikkerhed og driftssikkerhed, siger han.