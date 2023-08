Vestfyn får et nyt trafikalt knudepunkt

Mandag 28. august 2023 kl: 21:18

Det nye knudepunkt skal være attraktivt

Af: Redaktionen Det nye knudepunkt ved stationen i Ejby er skabt i fællesskab mellem Middelfart Kommune og Region Syddanmark i samarbejde FynBus, så borgerne i området nu har fået et attraktivt trafikknudepunkt, hvor man let kan skifte mellem forskellige transportformer.- Jeg er meget glad for, at der nu er kommet fokus på, hvordan vi laver de gode skift, så vi får flere til at benytte den kollektive trafik, og det samtidig gøres mere trygt. Det er det, vi nu afprøver sammen med Region Syddanmark som også har bidraget økonomisk til projektet, siger Johannes Lundsfryd Jensen (S), der er borgmester i Middelfart Kommune.Knudepunktet er placeret ved stationen i Ejby, fordi lokalruter, regionalruter og regionaltoget mødes her. Samtidig er ventefaciliteter og omstigningsmuligheder mellem forskellige kollektive transportformer samt samkørsel, Plustur og Flextur forbedret.





Knudepunktet byder på parkeringspladser reserveret til samkørsel, Plustur og Flextur. Der er etableret ny cykelparkering med overdækning og mulighed for at parkere forskellige transporttyper, herunder cykel, ladcykel, handicapcykel og scooter.





Derudover er der lavet et nyt læskur, der er placeret fremme på pladsen, så man bedre kan se andre og derved mere trygt kan opholde sig der. FynBus har bidraget med en informationsskærm, så det nu er muligt at se buskørslen i realtid på stationen. Projektet har også medført, at der er etableret flere ledelinjer, så blinde og svagtseende bedre kan benytte pladsen.







Middelfart kommunes første knudepunkt

Det er ikke Fyns første nye knudepunkt. Det første blev indviet i Munkebo tidligere på året. Men det er Middelfart Kommune's første knudepunkt og mindst lige så vigtigt i arbejdet med at gøre den kollektive transport mere tilgængelig.





- Det betyder, at vi nu har mulighed for at få erfaringer med, at hvis vi forbedrer forhold omkring skift, ventefaciliteter og samspillet med andre transportformer - og ikke mindst får udbredt kendskab til knudepunkt-logoet - kan vi få skabt opmærksomhed på, hvilke muligheder der er for transport til og fra lokalområdet. Det kan også være, det giver mulighed for, at knudepunktet kan udbygges til at omfatte andre tilbud, siger Johannes Lundsfryd Jensen.





Indvielse af knudepunktet

Middelfart kommune og Region Syddanmark indvier officielt knudepunktet tirsdag klokken 10.00. Der vil være taler af Middelfart Kommune's borgmester Johannes Lundsfryd Jensen og formanden for udvalget for regional udvikling i Region Syddanmark, Michael Nielsen (K). Herefter klippes der en rød snor, og pladsen er dermed indviet. Indvielsen vil ske sammen med børn fra Ejby skole, som i forbindelse med projektet sammen med Region Syddanmark, har været inddraget.





Ved indvielsen vil der desuden være en let forplejning, mulighed for at komme ind i en bus samt se og høre om muligheder for transport fra knudepunktet.





Det hele foregår på Ejby Station, der ligger på Jernbanevej i Ejby.





