Containerskibe kan håndtere andet en blot containere

Mandag 28. august 2023 kl: 12:31

Fakta om projektlaster/breakbulk med MSC i Göteborgs hamn:

Ugentlig afgang til og fra Asien, til og fra Nordamerika samt til og fra Antwerpen

Destinationer i Asien med direkte forbindelse: Singapore, Shanghai, Dalian, Xingang, Busan og Ningbo

Destinationer i Nordamerika: New York, Philadelphia, Norfolk og Jacksonville

Andra destinationer: Over hele verden med omlastning i Antwerpen

Maksimale dimensioner: 40 x 12 meter

Maksimal vægt: 100 ton

Af: Redaktionen - Vi mærker, at flere og flere har opdaget muligheden, siger Marco Cicola, der er ansvarlig for breakbulksegmentet hos rederiet MSC i Sverige.- Det er glædeligt at se, at vi kan udvide vores kundebase og dermed også give dem mulighed for at drage nytte af vores direkte forbindelser og se, at det er fuldt ud muligt at laste næste hvad som helst på et containerskib, siger han videre.Marco Cicola peger på, at der er mange muligheder at benytte et containerskib på. Afhængig af skibets størrelse kan lasten være op til 40 meter i længden og 12 meter i bredden. Og på landsiden i Göteborgs Hamn kan kranerne håndtere last på op til 100 ton.Dermed kan tunge og store enheder som eksempelvis transformere, entreprenørmaskiner og dele til stålindustrien blive transporteret med containerskib til og fra Göteborg. Dermed supplerer containerskibene ro/ro-skibene, der traditionelt bliver brugt til mange projektlaster.For projektlastkunderne betyder det, at de får adgang til et meget bredere udbud af muligheder for transport af deres gods - særligt, når det gælder direkte forbindelser til Asien og Nordamerika.- Når nu kunderne er begyndt at fokusere mere intensivt på bæredygtighed, bliver transportløsninger til søs mere om mere interessante - selv for projektlaster, siger Marco Cicola og fortsætter:- At flytte transporter fra land til sø en god måde for kunderne at mindske deres CO2-aftryk på, og det kan vise sig at være omkostningseffektivt. Derfor er kunderne blevet mere åbne for nye løsninger.





