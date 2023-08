Festugen i Aarhus kan også være en fest for pirattaxier

Mandag 28. august 2023 kl: 11:29

Af: Redaktionen Østjyllands Politi oplyser, at en 24-årig mand natten til søndag lod sig friste af en hurtig hjemtur fra byen med en pirattaxi. Da han vågnede søndag morgen, opdagede han, at han var blevet mange tusinde kroner fattigere. Ifølge anmeldelsen, som politiet modtog søndag formiddag klokken 10.25, var den 24-årige mand omkring klokken 02.00 blevet kontaktet af en mand, som havde tilbudt ham et lift hjem, hvilket han havde taget imod.Da passageren skulle betale for sin tur, blev han bedt om at sætte sit kort i en genstand, der sad i loftet af bilen, hvorefter han indtastede sin kode på genstanden - formentligt en form for falsk dankortterminal, som politiet også har set i andre sager om pirattaxier.Efterfølgende lokkede chaufføren ham til at danse en slags folkedans med ham, og det var formentligt i den forbindelse, at den 24-åriges kreditkort blev stjålet.Dagen efter var der blevet hævet flere tusinde kroner over flere forskellige omgange fra kortet.Senere søndag formiddag klokken 11.20 modtog Østjyllands Politi endnu en anmeldelse fra en yngre mand - denne gang en 23-årig mand - som efter at have taget en tur hjem med en pirattaxi var vågnet uden sine to kreditkort i pungen. Også han var blevet udsat for tyveri og havde mistet mange tusinde kroner.Østjyllands Politi opfordrer endnu en gang til, at man aldrig lader sig friste af en tur hjem med pirattaxi, men i stedet på forhånd finder ud af, hvordan man kommer hjem, så man ikke risikerer at blive fristet af at tage en tur med en pirattaxi.Østjyllands Politi undersøger de ovennævnte sager sagerne nærmere og opfordrer til, at man noterer nummerpladen og kontakter politiet på telefon 114, hvis man ser en pirattaxi i aktion.