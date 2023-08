Belgisk logistikvirksomhed investerer i nyt lager i Danmark

Mandag 28. august 2023 kl: 11:13

Af: Redaktionen H.Essers, der i forvejen er til stede i Danmark med afdelinger i Allerød og Taastrup, vil med det nye lager, som er virksomhedens hidtil største investering på dansk jord, sikre, at H.Essers også i fremtiden kan efterkomme behovet for håndtering af eksempelvis medicin, lægemidler og farligt gods.

- Danmark er et strategisk vigtigt marked for os, og efter 15 år på det danske marked er vi glade for at kunne udvide med en tredje lokation. Med det nye lager får vi endelig den rette infrastruktur til at håndtere farmaceutiske og kemiske produkter i en udstrækning, som vi ikke kan tilbyde med vores nuværende lokationer i Danmark, siger Carlo Theunissen, der er COO Warehousing hos H.Essers.





- Det har været en udfordring at udvikle en grund i dette omfang, og jeg ser meget frem til snart at kunne byde velkomne til både nuværende og nye kunder, siger han videre.





Grunden, hvor det nye lager bliver bygget, er allerede godkendt til risikovirksomheder samt opbevaring af farligt gods. Lageret bliver af samme årsag bygget efter de højeste kvalitets- og sikkerhedsstandarder for brandbeskyttelse med blandt andet et skumslukningsanlæg til brændbare væsker. I første omgang bliver lageret bygget med et omfang på 10.000 kvadratmeter med særligt fokus på håndtering af kemiske produkter. På sigt kan det udbygges til 65.000 kvadratmeter, hvilket også giver mulighed for håndtering af farmaceutiske produkter ved forskellige temperaturer samt opbevaring af næsten 100.000 paller.





- Ved at bygge et helt nyt lager, hvor vi kan levere skræddersyede løsninger, fremtidssikrer vi vores position i Danmark og i Norden. Den infrastruktur og de muligheder, som vi kommer til at kunne tilbyde her, er ret unikke. Samtidig har vi også mulighed for at implementere grønne løsninger fra start, og vores nye bygning vil blive bygget med store solpaneler og være BREEAM-certificeret, forklarer Steven Swennen, der er Business Unit Manager Nordics hos H.Essers.







BREEAM, der blev lanceret i 1990, er en engelsk bæredygtighedscertificering for byggeri. BREEAM står for Building Research Establishment Environmental Assessment Method og anvendes som certificeringsordning i 89 lande.



BREEAM-certificeringen fokuserer hovedsageligt på miljø og indeklima.





Om H.Essers:

H.Essers blev grundlagt i 1928 af Henri Essers og er i dag en af Europas førende virksomheder inden for logistiktjenester for blandt andet kemi- og sundhedssektoren. I de seneste år har virksomheden ekspanderet gennem organisk vækst og strategiske opkøb

Virksomheden har i øjeblikket over 1.300.000 kvadratmeter lagerplads, en flåde på 1.420 lastbiler, 4.060 trailere, 660 Safeboxes og 2.160 ISO-tanke. Over 50 procent af flåden er multimodal

H.Essers har godt 7.500 ansatte fordelt på 88 afdelinger i 18 lande verden over

I Danmark har virksomheden afdelinger i Allerød, Taastrup - og snart Ringsted.

I 2022 havde H.Essers en årlig omsætning på 1,1 milliarder euro





Den belgiske logistikvirksomhed H.Essers tog midt i august første spadestik til et nyt moderne lager i Ringsted (Foto: Søren Birkager)





